Зеленський у четвер відвідає Конгрес США: в обох палатах розповіли, чого чекають від зустрічі

У четвер, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває з візитом у Сполучених Штатах, приїде до Капітолійського пагорба у Вашингтоні та відвідає Конгрес США.

На його візит до столиці США вже відреагували республіканці з обох палат Конгресу США.

Так, речник Палати представників, республіканець Кевін Маккарті підтвердив особисту зустріч з Володимиром Зеленським, але заявив, що не буде нічого обіцяти, що стосується подальшого схвалення Конгресом підтримки України.

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Під час розмови з журналістами у вівторок його запитали, чи буде він під час зустрічі із Зеленським обіцяти схвалення додаткових коштів на допомогу Україні.

– Хіба Зеленський є членом Конгресу? Він що, наш президент? Я не буду йому нічого обіцяти… У мене до нього (Зеленського, – Ред.) є питання. Щодо підзвітності коштів, які ми витратили. Який у нього план перемоги? Думаю, це те, що хочуть дізнатись і американці, – заявив спікер нижньої палати Конгресу.

Речник Палати представників наголосив, що вважає російську агресію проти України “неправильною” та “звірською”.

– Але водночас, як я й казав від початку, я хочу підзвітності щодо того, на що витрачаються кошти наших платників податків, які тяжко працюють. І я хочу дізнатись план перемоги (від президента України, – Ред.), – додав він.

Разом з тим, лідер республіканської меншості у Сенаті Конгресу Мітч Макконнелл, який є переконаним прихильником надання Україні додаткової допомоги, захищає прохання президента Володимира Зеленського про виділення додаткових коштів.

– Я думаю, що завжди корисно нагадувати всім, що значна частина грошей, виділених Україні, витрачається в цій країні, на відновлення нашої промислової бази. Також важливо пам’ятати, що ми не втратили жодного американця, – сказав він.

Зважаючи на дедлайн і можливе закриття уряду наприкінці місяця, Конгрес США зважує запит Білого дому про надання більшої допомоги Україні. Його ухвалення залишається під питанням, оскільки Республіканська партія жорстко розділилася з цього питання.

– Ці люди в Україні, які борються за свою незалежність, протистоять одному з двох найбільших ворогів, які у нас є. Це Росія і Китай: Росії та Китаю. Мені здається, що ми повинні допомогти, – додав Макконнелл.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де вже встиг виступити на Генеральній Асамблеї ООН. Очікується, що український президент зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, а згодом і лідерами палат і партій Конгресу.

Візит президента України у США відбувається на тлі слухань щодо держбюджету в американському Конгресі, де сенатори та конгресмени розглядають запит Білого дому на додаткову допомогу Україні в розмірі $23 млрд.

Разом з тим, серед республіканців немає однозначної визначеності щодо того, чи погоджувати цю допомогу.

Джерело : CNN, Forbes

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