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Валентина Летяк, редактор ленты

На Таврическом направлении за сутки отражено 13 атак врага — ВСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия, в частности в районе Марьинки, оккупационные войска за сутки совершили 13 неудачных атак, а Силы обороны продолжают закрепляться на занятых рубежах и готовятся идти дальше.

Об оперативной ситуации рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона Єдині новини.

— На Авдеевском и Шахтерском направлениях наши воины имеют инициативу и продолжают уничтожение врага в глубине его обороны. На Мелитопольском — продолжается наступательная операция, наши подразделения наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Отбиты атаки врага в районе Работино на Запорожье, — уточнил военный.

По его словам, враг сопротивляется и за сутки нанес 21 авиаудар по нашим позициям, больше всего — на Запорожском направлении. Также оккупанты нанесли 792 удара из артиллерии.

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В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили за сутки 930 огневых задач и ликвидировали 256 оккупантов, еще двое захвачены в плен.

— Уничтожено 39 единиц боевой техники, в том числе танк, три ББМ, шесть артсистем, РСЗО, 15 БпЛА, 13 автомобилей и еще две единицы специальной, очень ценной техники врага. Также в воздух взлетели два склада с боеприпасами, — подытожил Штупун.

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Война в Украине, Донецкая область, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Мелітополь, Російська агресія
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