На Таврійському напрямку за добу відбито 13 атак ворога – ЗСУ

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, зокрема в районі Мар’їнки, окупаційні війська за добу здійснили 13 невдалих атак, а Сили оборони продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах і готуються йти далі.

Про оперативну ситуацію розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону Єдині новини.

– На Авдіївському та Шахтарському напрямках наші воїни мають ініціативу і продовжують знищення ворога вглибині його оборони. На Мелітопольському – триває наступальна операція, наші підрозділи завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Відбито атаки ворога в районі Роботиного на Запоріжжі, – уточнив військовий.

За його словами, ворог чинить опір і за добу завдав 21 авіаудару по наших позиціях, найбільше – на Запорізькому напрямку. Також окупанти завдали 792 удари із артилерії.

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Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали за добу 930 вогневих завдань та ліквідували 256 окупантів, ще двох захоплено в полон.

– Знищено 39 одиниць бойової техніки, зокрема танк, три ББМ, шість артсистем, РСЗВ, 15 БпЛА, 13 автомобілів та ще дві одиниці спеціальної, дуже коштовної техніки ворога. Також у повітря злетіли два склади з боєприпасами, – підсумував Штупун.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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