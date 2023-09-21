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РФ мобилизовала в “ДНР” почти всех коммунальщиков, города тонут в мусоре

мобілізація в РФ
Фото: Getty Images

Временно оккупированный Шахтерск Донецкой области тонет в мусоре, потому что большинство коммунальщиков мобилизованы, а другая часть просто сбежала от войны.

— Поэтому вывозить мусор просто некому. Оккупационная администрация вынуждена просить уменьшить планы по мобилизации и прислать рабочую силу, — сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС напомнили, что Россия завозит мусор из Ростова-на-Дону на полигоны бытовых отходов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Таким образом страна-агрессор решает собственную проблему с перегруженностью свалок.

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Оккупанты хотят построить здесь еще два полигона, которые тоже должны обслуживать Ростовскую область.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ЦНС

Армия России, Война в Украине, ДНР, мобілізація, Російська агресія, Сміттєзвалище
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