РФ мобілізувала в “ДНР” майже всіх комунальників, міста тонуть у смітті
Тимчасово окупований Шахтарськ Донецької області тоне у смітті, тому що більшість комунальників мобілізовано, а інша частина просто втекла від війни.
– Відтак вивозити сміття просто нікому. Окупаційна адміністрація вимушена просити зменшити плани з мобілізації та прислати робочу силу, – повідомляє Центр національного спротиву.
В ЦНС нагадали, що Росія завозить сміття з Ростова-на-Дону на полігони побутових відходів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Таким чином країна-агресор вирішує власну проблему з перевантаженістю сміттєзвалищ.
Окупанти хочуть побудувати тут ще два полігони, які теж мають обслуговувати Ростовську область.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ЦНС
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко