РФ мобілізувала в “ДНР” майже всіх комунальників, міста тонуть у смітті

Тимчасово окупований Шахтарськ Донецької області тоне у смітті, тому що більшість комунальників мобілізовано, а інша частина просто втекла від війни.

– Відтак вивозити сміття просто нікому. Окупаційна адміністрація вимушена просити зменшити плани з мобілізації та прислати робочу силу, – повідомляє Центр національного спротиву.

В ЦНС нагадали, що Росія завозить сміття з Ростова-на-Дону на полігони побутових відходів на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Таким чином країна-агресор вирішує власну проблему з перевантаженістю сміттєзвалищ.

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Окупанти хочуть побудувати тут ще два полігони, які теж мають обслуговувати Ростовську область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ЦНС

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