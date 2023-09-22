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Валентина Чорна, редактор ленты

Канада объявила о новом пакете помощи Украине почти на $0,5 млрд

Зеленський і Трюдо
Фото: Офис президента

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 650 млн канадских долларов (около 482,5 млн долларов США) в течение следующих трех лет.

Об этом во время выступления в парламенте заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Часть из этой суммы пойдет на строительство 50 бронемашин и 50 санитарных машин. По словам Трюдо, Канада присоединится к обучению украинских пилотов на F-16.

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Ранее телеканал CTV News сообщал, что в новый пакет военной помощи войдут дополнительные танки Leopard 2.

Также Оттава введет новые санкции против России.

С начала полномасштабного вторжения РФ Канада предоставила Украине почти $7,3 млрд военной, экономической и гуманитарной помощи.

Канадское правительство ввело многочисленные санкции против РФ, развернуло канадские вооруженные силы в Европе для обучения украинских солдат и приняло более 175 тыс. украинцев.

Ранее Зеленский сообщал, что во время визита в Канаду обсудит с премьер-министром Джастином Трюдо оборонное сотрудничество и реализацию Формулы мира.

Ожидается подписание важных двусторонних документов, которые усилят экономические связи Канады и Украины.

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Володимир Зеленський

Война в Украине, Владимир Зеленский, Канада, Російська агресія, Санкції проти Росії
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