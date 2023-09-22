Зеленский рассказал, чего ожидать от визита в Канаду и переговоров с Трюдо
Во время визита в Канаду президент Владимир Зеленский обсудит с премьер-министром Джастином Трюдо оборонное сотрудничество и реализацию Формулы мира.
Об этом глава государства проинформировал в собственном Telegram-канале.
Ожидается подписание важных двусторонних документов, которые усилят экономические связи Канады и Украины.
Кроме этого, Зеленский встретится с генерал-губернатором Канады, выступит в парламенте, пообщается с парламентариями, а также с канадской общественностью: представителями бизнеса, лидерами мнений и украинцами.
— Уверен, будет содержательно. Благодарны Канаде за принципиальную лидерскую поддержку, — подчеркнул президент.
Напомним, 22 сентября Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду.
Согласно данным канадского правительства, стороны обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.
Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада вместе со своими союзниками и партнерами будет продолжать помогать народу Украины столько, сколько потребуется.
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