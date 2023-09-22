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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні майже на $0,5 млрд

Зеленський і Трюдо
Фото: Офіс президента

Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 650 млн канадських доларів (близько 482,5 млн доларів США) протягом наступних трьох років.

Про це під час виступу у парламенті заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Частина з цієї суми піде на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин. За словами Трюдо, Канада долучиться до навчання українських пілотів на F-16.

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Раніше телеканал CTV News повідомляв, до нового пакета військової допомоги Україні увійдуть додаткові танки Leopard 2.

Також Оттава запровадить нові санкції проти Росії.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Канада надала Україні майже $7,3 млрд військової, економічної та гуманітарної допомоги.

Канадський уряд запровадив численні санкції проти РФ, розгорнув канадські збройні сили в Європі для навчання українських солдатів і прийняв понад 175 тис. українців.

Раніше Зеленський повідомляв, що під час візиту до Канади обговорить з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо оборонну співпрацю та реалізацію Формули миру.

Очікується підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв’язки Канади й України.

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Володимир Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Канада, Російська агресія, Санкції проти Росії
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