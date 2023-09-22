Шмыгаль объявил о новой инициативе по разминированию страны

Украинское правительство планирует внедрить инновационную программу компенсации расходов компаний на разминирование, которая позволит эффективнее очищать территории от взрывоопасных объектов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров..

По новой инициативе, компании, которые закажут разминирование через систему Prozorro, смогут получить полную или частичную компенсацию расходов. Это будет способствовать более быстрому и эффективному процессу очистки земель от взрывоопасных предметов.

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По словам премьер-министра, на 2024 год в бюджете предусмотрено 2 млрд грн на гуманитарное разминирование. Пилотный конкурс уже успешно прошел в Житомирской области, что позволило сэкономить 100 тысяч грн государственных средств.

Также в планах проведение Международной донорской конференции в Хорватии, на которой Украина надеется привлечь дополнительные финансовые ресурсы для гуманитарного разминирования страны. Новая инициатива станет важным шагом в обеспечении безопасности и восстановлении территорий, пострадавших от конфликта.

Вследствие полномасштабного российского вторжения в Украину и активных боевых действий Украина считается наиболее заминированной страной в мире.

Источник: Денис Шмыгаль

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