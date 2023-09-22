Шмигаль оголосив про нову ініціативу щодо розмінування країни

Український уряд планує впровадити інноваційну програму компенсації витрат компаній на розмінування, яка дозволить ефективніше очищувати території від вибухонебезпечних об’єктів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

За новою ініціативою, компанії, які замовлять розмінування через систему Prozorro, матимуть можливість отримати повну або часткову компенсацію витрат. Це сприятиме більш швидкому та ефективному процесу очищення земель від вибухонебезпечних предметів.

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За словами прем’єр-міністра, на 2024 рік у бюджеті передбачено 2 млрд грн на гуманітарне розмінування. Пілотний конкурс вже успішно пройшов у Житомирській області, що дозволило заощадити 100 тисяч грн державних коштів.

Також у планах проведення Міжнародної донорської конференції в Хорватії, на якій Україна сподівається залучити додаткові фінансові ресурси для гуманітарного розмінування країни. Нова ініціатива стане важливим кроком у забезпеченні безпеки та відновленні територій, що постраждали від конфлікту.

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну та активних бойових дій Україна вважається найбільш замінованою країною у світі.

Джерело: Денис Шмигаль

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