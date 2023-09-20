Заложено 2 млрд грн в проекте бюджета: Украина будет компенсировать аграриям расходы на разминирование

В проект государственного бюджета Украины на 2024 год заложили около 2 млрд грн на компенсацию для расходов аграриев на разминирование территорий, которые оказались под оккупацией или там продолжались боевые действия.

Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время брифинга в Житомирской области. По ее словам, сейчас ведомство принимает механизм возмещения расходов на разминирование плодородных земель.

Свириденко объяснила, что для получения компенсации аграрии должны сотрудничать с сертифицированными операторами разминирования. По данным из открытых источников, сейчас таких операторов — 16, еще 26 пока проходят сертификацию.

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По мнению главы Министерства экономики, эта инициатива поможет смотивировать аграриев использовать безопасные и надежные способы разминирования сельхозземель, а также значительно облегчит бремя экономических затрат.

По актуальной информации Министерства обороны, на территории Украины по меньшей мере 470 тыс. га сельскохозяйственных земель подлежат обследованию и разминированию в деоккупированных населенных пунктах.

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