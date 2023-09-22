Вступление Украины положит конец “сонной сиесте” по расширению ЕС — Боррель

Путь Украины в Евросоюз будет непростым, поскольку она находится в состоянии войны, а еще должна провести много реформ.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью британской газете The Guardian.

Он возразил, что нынешние споры между некоторыми восточноевропейскими странами и Украиной по экспорту зерна могут стать предвестником конфликтов, которые могут возникнуть в случае вступления страны в ЕС.

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— Все знают, что это будет трудно, потому что Украина, во-первых, находится в состоянии войны. Во-вторых, она должна была провести много реформ еще до войны. И в-третьих, сейчас Украина, будучи членом Европейского Союза, была бы единственной страной, которая была бы чистым бенефициаром, — сказал Боррель.

По его словам, Украине и ЕС нужно будет осуществить длительный процесс реформ, включая, по его мнению, более широкое использование мажоритарной системы голосования.

Боррель отметил, что членство Украины будет означать конец того, что он назвал “сонной сиестой” в отношении расширения ЕС.

— В течение многих лет существовал своеобразный тупик, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику, — добавил он.

По словам Борреля, ЕС все еще далек от того, чтобы иметь необходимый оборонный потенциал. Но добавил, что он “не Дональд Трамп, который говорит, что вы должны тратить 2% ВВП на оборону, но это в наших руках — строить общую внешнюю и оборонную политику”.

Напомним, в июне 2023 года Евросоюз отметил прогресс Украины в выполнении рекомендаций для старта переговоров о членстве.

Источник : The Guardian

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