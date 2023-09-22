Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Вступление Украины положит конец “сонной сиесте” по расширению ЕС — Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Depositphotos

Путь Украины в Евросоюз будет непростым, поскольку она находится в состоянии войны, а еще должна провести много реформ.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью британской газете The Guardian.

Он возразил, что нынешние споры между некоторыми восточноевропейскими странами и Украиной по экспорту зерна могут стать предвестником конфликтов, которые могут возникнуть в случае вступления страны в ЕС.

Сейчас смотрят

— Все знают, что это будет трудно, потому что Украина, во-первых, находится в состоянии войны. Во-вторых, она должна была провести много реформ еще до войны. И в-третьих, сейчас Украина, будучи членом Европейского Союза, была бы единственной страной, которая была бы чистым бенефициаром, — сказал Боррель.

По его словам, Украине и ЕС нужно будет осуществить длительный процесс реформ, включая, по его мнению, более широкое использование мажоритарной системы голосования.

Боррель отметил, что членство Украины будет означать конец того, что он назвал “сонной сиестой” в отношении расширения ЕС.

— В течение многих лет существовал своеобразный тупик, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику, — добавил он.

По словам Борреля, ЕС все еще далек от того, чтобы иметь необходимый оборонный потенциал. Но добавил, что он “не Дональд Трамп, который говорит, что вы должны тратить 2% ВВП на оборону, но это в наших руках — строить общую внешнюю и оборонную политику”.

Напомним, в июне 2023 года Евросоюз отметил прогресс Украины в выполнении рекомендаций для старта переговоров о членстве.

Читайте также
Еврокомиссия в октябре рекомендует начать переговоры о членстве Украины в ЕС – Bloomberg
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн

Источник: The Guardian
Європейський Союз, Жозеп Боррель, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Герой України
В Брюсселе готовят новую встречу Украины и государств ЕС по агрокризису
Вступление Украины положит конец “сонной сиесте” по расширению ЕС — Боррель
Еврокомиссия в октябре рекомендует начать переговоры о членстве Украины в ЕС – Bloomberg
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн
Важный шаг к единству: Чехия призывает к примирению Украины и Польши
Вступление Украины положит конец “сонной сиесте” по расширению ЕС — Боррель
Украина получила от ЕС восьмой транш помощи на €1,5 млрд
Єврокомісія

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Вступление Украины положит конец “сонной сиесте” по расширению ЕС — Боррель
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Вступление Украины положит конец “сонной сиесте” по расширению ЕС — Боррель
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Вступление Украины положит конец “сонной сиесте” по расширению ЕС — Боррель
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Вступление Украины положит конец “сонной сиесте” по расширению ЕС — Боррель
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь