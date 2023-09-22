Вступ України покладе край “сонній сієсті” щодо розширення ЄС – Боррель

Шлях України до Євросоюзу буде непростим, оскільки вона перебуває у стані війни, а ще має провести багато реформ.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв’ю британській газеті The Guardian.

Він заперечив, що нинішні суперечки між деякими східноєвропейськими країнами та Україною щодо експорту зерна можуть стати передвісником конфліктів, які можуть виникнути у разі вступу країни до ЄС.

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— Всі знають, що це буде важко, тому що Україна, по-перше, перебуває у стані війни. По-друге, вона повинна була провести багато реформ ще до війни. І по-третє, зараз Україна, будучи членом Європейського Союзу, була б єдиною країною, яка була б чистим бенефіціаром, – сказав Боррель.

За його словами, Україні та ЄС потрібно буде здійснити тривалий процес реформ, включаючи, на його думку, більш широке використання мажоритарної системи голосування.

Боррель зазначив, що членство України означатиме кінець того, що він назвав “сонною сієстою” щодо розширення ЄС.

— Протягом багатьох років існував своєрідний глухий кут, і нічого не відбувалося. Україна створила нову динаміку, – додав він.

За словами Борреля, ЄС досі далекий від того, щоб мати необхідний оборонний потенціал. Але додав, що він “не Дональд Трамп, який каже, що ви повинні витрачати 2% ВВП на оборону, але це в наших руках – будувати спільну зовнішню і оборонну політику”.

Нагадаємо, у червні 2023 року Євросоюз відзначив прогрес України у виконанні рекомендацій для старту переговорів про членство.

Джерело : The Guardian

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