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Еврокомиссия в октябре рекомендует начать переговоры о членстве Украины в ЕС – Bloomberg

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

Европейская комиссия планирует рекомендовать начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это может произойти уже в октябре.

Такие данные обнародовало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что Еврокомиссия в следующем месяце поддержит начало переговорного процесса с Украиной о членстве. В то же время она может настаивать на прогрессе в некоторых приоритетных сферах, в частности в борьбе с коррупцией.

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Именно в октябре Еврокомиссия представит отчет с оценкой выполнения Киевом семи рекомендаций на пути в ЕС.

После того как Еврокомиссия предоставит рекомендацию, ее должны утвердить лидеры ЕС. Скорее всего, это произойдет на саммите в декабре, отмечает Bloomberg. По словам источников, позиция некоторых стран, например, Венгрии, остается непонятной.

Украина же сосредоточится на длительном завершении реформ и приведении законодательства в соответствие с нормами Евросоюза более чем в 30 сферах (включая верховенство права и экономику).

Для ЕС вступление Украины станет проверкой способности блока принимать новых членов и адаптировать принятие решений.

Как подчеркнули источники, отказ рекомендовать начало переговоров о членстве был бы “политически несостоятельным” для Еврокомиссии из-за “трудностей, которые переживает Украина”.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала успехи, которых достигла наша страна на пути реформ с момента получения статуса кандидата.

В начале октября в Гранаде (Испания) лидеры ЕС обсудят расширение блока и то, как подготовиться ко вступлению новых членов, включая страны Западных Балкан и Молдову.

Как известно, в июне 2022 года Украина официально получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Параллельно Еврокомиссия предоставила семь рекомендаций, которые Киев должен выполнить, прежде чем стартуют официальные переговоры о членстве.

22 июня этого года Еврокомиссия обнародовала промежуточную устную оценку: отмечалось, что Украина выполнила в полном объеме две из семи рекомендаций, а в остальных есть прогресс.

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, Верховная Рада приняла 99,9% законопроектов, которых требовал ЕС для начала переговоров о вступлении Украины в блок.

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Источник: Bloomberg
Еврокомиссия, Європейський Союз, Украина-ЕС, Урсула фон дер Ляєн
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