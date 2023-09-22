Зеленский и Байден встретились в Белом доме: что обсуждают президенты

Президент США Джо Байден поздравил в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что США по-прежнему готовы оказывать поддержку украинским усилиям по защите от российского вторжения.

— Ранее на этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН я ясно дал понять, что ни одна страна в мире не может быть по-настоящему безопасной, если мы не встанем и не защитим свободу Украины перед лицом российской жестокости и агрессии, — сказал Байден в Овальном кабинете.

Он подчеркнул, что именно по этой причине была собрана коалиция из более чем 50 стран.

— 50 стран, чтобы помочь Украине защитить себя. Это крайне важно, — сказал глава Белого дома.

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По словам Байдена, США вместе с лидерами стран Большой семерки (G7) и другими международными партнерами начали процесс “формализации наших долгосрочных обязательств по обеспечению безопасности Украины”, “и именно поэтому мы поддерживаем справедливый и прочный мир, который уважает суверенитет Украины и ее территориальную целостность”.

Джо Байден также высоко оценил “огромную храбрость” народа Украины.

— И вместе с нашими партнерами и союзниками американский народ полон решимости сделать все возможное для того, чтобы мир был с вами, — сказал он, обращаясь к президенту Украины.

Кроме того, президент США заявил, что в стремления Америки входит помощь Украине сейчас и в восстановлении в будущем. Также США и партнеры хотят помочь Украине сдерживать будущие угрозы для ее суверенитета и свободы, добавил американский лидер.

— США никогда не отойдут от этого. Вот почему уже 575 дней мы стоим вместе с Украиной и мы будем продолжать стоять с вами, господин президент, — обратился Джо Байден к Владимиру Зеленскому.

В свою очередь, Владимиру Зеленскому на этапе, пока в Овальном кабинете Белого дома все еще присутствовали журналисты, поставили вопрос, не боится ли он потерять поддержку от Польши, имея в виду ухудшение отношений между официальным Киевом и Варшавой.

— Я благодарен польскому народу, польскому обществу. Вот и все, — ответил Зеленский.

Ожидается, что во время встречи с Зеленским Байден объявит о новой военной помощи на сумму более $325 млн.

По словам двух американских чиновников, в эту помощь будет включено больше кассетных боеприпасов, что станет вторым случаем, когда США предоставят Украине это вооружение.

Ранее президент Украины посетил Капитолийский холм, где охарактеризовал свою встречу с американскими конгрессменами как “прекрасный диалог“.

Источник : CNN

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