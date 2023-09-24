Не помогает: Зеленский рассказал, как выборы в США влияют на поддержку Украины
Избирательный процесс в Соединенных Штатах не помогает вопросу поддержки Украины со стороны официального Вашингтона.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Фактам ICTV, которое было сделано за кулисами во время визита украинской делегации в Вашингтон 21 сентября.
По его словам, сегодня не стоит отменять вопрос выборов в США, предвыборная кампания по которым уже началась в Штатах.
— Избирательный процесс, конечно, он не помогает, поскольку люди фокусируются на своих внутренних вопросах. И это понятно, — сказал он.
На вопрос, имеет ли Украина план Б на случай, если финансирование от Соединенных Штатов уменьшится, сказал, что не думает об этом.
— Мы не думаем о плане Б, поэтому сегодня (21 сентября, — Ред.) я и команда работали в Конгрессе США. Говорили с бизнесменами, сенаторами. Я обращался к ним, мы абсолютно откровенно общались, — ответил он.
Глава государства добавил, что во время разговора с законодателями Конгресса рассматривались темы, включая ситуацию на поле боя и экономические процессы внутри Украины.
— Им очень понравилось. Они получили все ответы. Они мне сказали “мы получили все”. Многие вещи они не понимали: почему так или иначе. Я думаю, что будет нормальный результат. Вы должны понимать, что конгрессмены, которые поддерживают Украину, то они довольны нашей беседой и решениями. Некоторые вещи мы не коммуницируем относительно наших позиций на поле боя, а также относительно наших следующих шагов. Почти не было никаких секретов, потому что я не могу все говорить в деталях, — сказал он.
Президент добавил, что вместе с американскими законодателями проговорил отдельные вопросы, в которых Украина нуждается в помощи.
Также глава украинского государства заверил, что Администрация президента США благодарна ему за встречу с американскими конгрессменами.
— Очень благодарны в Белом доме мне, что я был с конгрессменами. Они считают, что это будет большое влияние. Ко мне сегодня обращался и Пентагон, где мне говорили, что меня слышат. Надо, чтобы мы это делали (общались с представителями Конгресса США, — Ред.), — сказал он.
Напомним, ранее аналитики из Atlantic Council подвели итог визита президента Украины в США, который проходил с 18 по 21 сентября.
Выборы в США
В Соединенных Штатах продолжаются предвыборные гонки, поскольку уже в ноябре 2024 года должны состояться выборы президента США, где главным конкурентом действующего главы Белого дома Джо Байдена является 45-й американский президент Дональд Трамп.
Президентские выборы в США в 2024 году запланированы на вторник, 5 ноября. Тогда будет выбрана коллегия выборщиков, которые через 41 день, в декабре 2024 года, выберут нового президента и вице-президента Соединенных Штатов.
Вместе с этим, 5 ноября 2024 года должны состояться выборы на 468 мест в Конгрессе США (33 места в Сенате и все 435 мест в Палате представителей).
Накануне выборов республиканцы имеют большинство в Палате представителей Конгресса США, тогда как демократы и независимые сенаторы, которые объединились с демократами, имеют большинство в Сенате США.
Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.Оксана Ясницька