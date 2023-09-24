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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Не помогает: Зеленский рассказал, как выборы в США влияют на поддержку Украины

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Избирательный процесс в Соединенных Штатах не помогает вопросу поддержки Украины со стороны официального Вашингтона.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Фактам ICTV, которое было сделано за кулисами во время визита украинской делегации в Вашингтон 21 сентября.

По его словам, сегодня не стоит отменять вопрос выборов в США, предвыборная кампания по которым уже началась в Штатах.

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— Избирательный процесс, конечно, он не помогает, поскольку люди фокусируются на своих внутренних вопросах. И это понятно, — сказал он.

На вопрос, имеет ли Украина план Б на случай, если финансирование от Соединенных Штатов уменьшится, сказал, что не думает об этом.

— Мы не думаем о плане Б, поэтому сегодня (21 сентября, — Ред.) я и команда работали в Конгрессе США. Говорили с бизнесменами, сенаторами. Я обращался к ним, мы абсолютно откровенно общались, — ответил он.

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Не помогает: Зеленский рассказал, как выборы в США влияют на поддержку Украины

Глава государства добавил, что во время разговора с законодателями Конгресса рассматривались темы, включая ситуацию на поле боя и экономические процессы внутри Украины.

— Им очень понравилось. Они получили все ответы. Они мне сказали “мы получили все”. Многие вещи они не понимали: почему так или иначе. Я думаю, что будет нормальный результат. Вы должны понимать, что конгрессмены, которые поддерживают Украину, то они довольны нашей беседой и решениями. Некоторые вещи мы не коммуницируем относительно наших позиций на поле боя, а также относительно наших следующих шагов. Почти не было никаких секретов, потому что я не могу все говорить в деталях, — сказал он.

Президент добавил, что вместе с американскими законодателями проговорил отдельные вопросы, в которых Украина нуждается в помощи.

Также глава украинского государства заверил, что Администрация президента США благодарна ему за встречу с американскими конгрессменами.

— Очень благодарны в Белом доме мне, что я был с конгрессменами. Они считают, что это будет большое влияние. Ко мне сегодня обращался и Пентагон, где мне говорили, что меня слышат. Надо, чтобы мы это делали (общались с представителями Конгресса США, — Ред.), — сказал он.

Напомним, ранее аналитики из Atlantic Council подвели итог визита президента Украины в США, который проходил с 18 по 21 сентября.

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Выборы в США

В Соединенных Штатах продолжаются предвыборные гонки, поскольку уже в ноябре 2024 года должны состояться выборы президента США, где главным конкурентом действующего главы Белого дома Джо Байдена является 45-й американский президент Дональд Трамп.

Президентские выборы в США в 2024 году запланированы на вторник, 5 ноября. Тогда будет выбрана коллегия выборщиков, которые через 41 день, в декабре 2024 года, выберут нового президента и вице-президента Соединенных Штатов.

Вместе с этим, 5 ноября 2024 года должны состояться выборы на 468 мест в Конгрессе США (33 места в Сенате и все 435 мест в Палате представителей).

Накануне выборов республиканцы имеют большинство в Палате представителей Конгресса США, тогда как демократы и независимые сенаторы, которые объединились с демократами, имеют большинство в Сенате США.

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Білий дім, Война в Украине, Выборы в США, Владимир Зеленский, Конгрес, Конгресс США, Пентагон
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