Не допомагає: Зеленський розповів, як вибори у США впливають на підтримку України

Виборчий процес у Сполучених Штатах не допомагає питанню підтримки України з боку офіційного Вашингтона.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV, яке було зроблено за лаштунками під час візиту української делегації у Вашингтон 21 вересня.

За його словами, сьогодні не варто скасовувати питання виборів у США, передвиборча кампанія щодо яких вже розпочалась у Штатах.

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– Виборчий процес, авжеж, він не допомагає, оскільки люди фокусуються на своїх внутрішніх питаннях. І це зрозуміло, – сказав він.

На запитання, чи має Україна план Б на випадок, якщо фінансування від Сполучених Штатів зменшиться, сказав, що не думає про це.

– Ми не думаємо про план Б, тому сьогодні (21 вересня, – Ред.) я і команда працювали в Конгресі США. Говорили з бізнесменами, сенаторами. Я звертався до них, ми абсолютно відверто спілкувались, – відповів він.

Глава держави додав, що під час розмови із законодавцями Конгресу розглядались теми включно з ситуацією на полі бою та економічними процесами всередині України.

– Їм дуже сподобалось. Вони отримали всі відповіді. Вони мені сказали “ми отримали все”. Багато речей вони не розуміли: чому так чи інакше. Я думаю, що буде нормальний результат. Ви маєте розуміти, що конгресмени, які підтримують Україну, то вони задоволені нашою бесідою та рішеннями. Деякі речі ми не комунікуємо щодо наших позицій на полі бою, а також щодо наших наступних кроків. Майже не було жодних секретів, бо я не можу все говорити в деталях, – сказав він.

Президент додав, що разом із американськими законодавцями проговорив окремі питання, в яких Україна потребує допомоги.

Також глава української держави запевнив, що Адміністрація президента США вдячна йому за зустріч з американськими конгресменами.

– Дуже вдячні в Білому домі мені, що я був з конгресменами. Вони вважають, що це буде великий вплив. До мене сьогодні звертався і Пентагон, де мені казали, що мене чують. Треба, щоб ми це робили (спілкувались з представниками Конгресу США, – Ред.), – сказав він.

Нагадаємо, раніше аналітики з Atlantic Council підбили підсумок візиту президента України у США, який відбувався з 18 по 21 вересня.

Вибори у США

У Сполучених Штатах тривають передвиборчі перегони, оскільки вже в листопаді 2024 року мають відбутись вибори президента США, де головним конкурентом чинного глави Білого дому Джо Байдена є 45-й американський президент Дональд Трамп.

Президентські вибори в США у 2024 році заплановані на вівторок, 5 листопада. Тоді буде обрана колегія виборщиків, які через 41 день, у грудні 2024 року, оберуть нового президента та віцепрезидента Сполучених Штатів.

Разом з цим, 5 листопада 2024 року мають відбутись вибори на 468 місць у Конгресі США (33 місця в Сенаті та всі 435 місць у Палаті представників).

Напередодні виборів республіканці мають більшість у Палаті представників Конгресу США, тоді як демократи та незалежні сенатори, які об’єдналися з демократами, мають більшість у Сенаті США.

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