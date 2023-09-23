Уверенность и сомнения: эксперты Atlantic Council подвели итоги визита Зеленского в США

С 18 по 21 сентября президент Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Соединенные Штаты. Во время поездки, в Нью-Йорке глава государства выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также на заседании Совета Безопасности ООН, где растолковал суть Формулы мира и призвал реформировать Организацию.

21 сентября Зеленский посетил Вашингтон. В Пентагоне он обсудил дальнейшее военное сотрудничество между США и Украиной, а также выступил в Конгрессе и провел встречу с президентом Джо Байденом.

Эксперты аналитического центра Atlantic Council подвели итоги визита президента Украины в США и очертили вероятные сценарии дальнейшего развития событий.

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Резкий контраст спустя девять месяцев

Атмосфера нынешнего визита президента Владимира Зеленского в США существенно отличалась по сравнению с предыдущим визитом в декабре 2022 года. Хотя администрация Джо Байдена и большинство конгрессменов и сенаторов Демократической и Республиканской партий декларируют усиленную поддержку Украины со стороны США, на Капитолийском холме увеличилось количество чиновников, которые занимают противоположную позицию, отметила внештатный старший научный сотрудник Европейского центра Атлантического совета Рейчел Риццо.

— Посещение Владимира Зеленского Конгресса существенно отличалось от предыдущего визита в декабре 2022 года. Если девять месяцев назад выступление президента Украины на совместном заседании Конгресса встретили бурными овациями, то сейчас спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не позволил украинскому лидеру повторно взять слово. Впрочем, Зеленский встретился с глазу на глаз с Маккарти, некоторыми членами Палаты представителей и группой сенаторов демократической и республиканской партий, — отмечает Рэйчел Риццо.

По словам аналитика, девять месяцев назад члены Конгресса надели сине-желтые цвета и размахивали украинскими флагами и обещали, что военная поддержка Украины со стороны США не сократится. Но во время последнего визита, некоторые конгрессмены и сенаторы отказались сфотографироваться с Владимиром Зеленским, опасаясь нежелательных последствий для своего политического будущего.

Эксперт отметила, что все эти факты свидетельствуют о том, что сегодня обе палаты Конгресса являются заложниками небольшой, но громкой группы скептиков, которые заявляют, что Соединенные Штаты не должны посылать Украине больше оружия и финансов, что контрнаступление не принесло обещанных результатов и отвлекает внимание США от Китая, а также что Соединенные Штаты не могут позволить себе поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Между тем, по словам аналитика, в Палате представителей и Сенате идет жесткое противостояние в среде Республиканской партии.

— На прошлой неделе четверо республиканцев написали Джо Байдену письмо, в котором призвали его “предоставить Украине ракеты, необходимые ей для победы”. Прежде всего, имелись в виду армейские тактические ракетные комплексы ATACMS. Однако уже через несколько дней группа республиканцев из обеих палат Конгресса направила письмо главе Административно-бюджетного управления, в котором высказалась против предоставления Украине дополнительных финансов и оружия. Недавний запрос администрации Байдена на получение от Конгресса $24 млрд дополнительного финансирования для Украины, висит на волоске. Судьба этого запроса решится в течение следующих недель, — подытожила Рэйчел Риццо.

Вашингтон застрял в тревожной схеме промедления и нерешительности

Научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Эндрю Д’Аньери убежден, что официальный Киев выбрал благоприятный период для визита президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк и Вашингтон.

Эксперт напомнил, что номинально визит президента Украины был приурочен для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он произнес очередную пылкую речь о том, почему мировые лидеры не могут сидеть сложа руки и сетовать на агрессивную войну, которую Россия продолжает вести против Украины.

— Зеленский обосновал украинскую Формулу мира и подчеркнул, что российская агрессия приводит к росту мировых цен на продовольствие в период, когда обычно осенний урожай зерновых наоборот, ослабляет давление на мировые рынки. Украинский лидер сосредоточился на том, как война негативно влияет на другие страны и правильно констатировал, что через девятнадцать месяцев после начала полномасштабного вторжения России, многие страны Запада и Глобального Юга испытывают больший соблазн думать только о своих интересах, чем в 2022 году, — отметил аналитик.

По мнению Эндрю Д’Аньери, во время визита в Вашингтон, главной целью Владимира Зеленского было “раздуть” Конгресс и склонить конгрессменов к утверждению пакета помощи Украине на сумму $24 млрд, о котором просил Джо Байден. Эксперт убежден, что на фоне распространения в СМИ дешевых нарративов о необходимости сокращения поддержки Украины со стороны американской общественности, достаточно разумным шагом была встреча Зеленского с лидерами Демократической и Республиканской партий, а также некоторыми другими скептически настроенными к Украине парламентариями.

— В течение последних девятнадцати месяцев, поддержка Украины со стороны американцев оставалась на удивление устойчивой. Опрос за опросом демонстрируют, что граждане США стремятся видеть Украину победителем, и многие хотят, чтобы Конгресс и администрация Байдена увеличивали, а не уменьшали помощь Киеву. Но это не помешало нескольким громким голосам в Палате представителей попытаться поставить под сомнение дальнейшую финансовую и военную поддержку Украины и попробовать склонить Конгресс принять соответствующее решение. Визит Зеленского в Конгресс успокоил этот шум и переориентировал медийную волну. Произошло то, что сегодня непросто сделать американским законодателям и даже президентам, — отметил аналитик.

Самым большим разочарованием визита Зеленского, продолжает Эндрю Д’Аньери, стало подтверждение советника по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что администрация Байдена не утвердит передачу Украине ракетных комплексов большой дальности ATACMS. Эксперт напомнил, что это произошло после того, как всего две недели назад, после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, администрация президента США пообещала предоставить это оружие Украине.

— Игра чиновников Белого дома в “хочешь-не хочешь”, не приносит им никакой пользы. Киев заявляет о том, что ракеты ATACMS должны стать более реальной угрозой для российских операций в оккупированном Крыму. Граждане США хотят услышать четкий план того, как Белый дом поможет Украине победить, но вместо этого слышат лишь “столько, сколько потребуется” и читают в СМИ об отсроченных обещаниях. Вполне возможно, что промедление с предоставлением ПТРК (ATACMS. — Ред.) является частью долгой игры, направленной на принятие Конгрессом нового законопроекта о помощи Украине и передачу ракет позже нынешней осенью. В то же время, это заявление вписывается в тревожную картину промедления и нерешительности на Пенсильванской авеню (центральная улица Вашингтона между Белым домом и Конгрессом США. — Ред.), — резюмировал Эндрю Д’Аньери.

Переломный момент для Вашингтона и внутренней политики Зеленского

Визит Владимира Зеленского в Нью-Йорк для выступления на Генеральной Ассамблее ООН и его последующий визит в Вашингтон, пришлись на критический момент для будущего дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада, убежден директор Стратегической инициативы Скоукрофта и старший научный сотрудник Атлантического совета Эндрю А. Мичта.

По мнению эксперта, хотя поездка в Вашингтон была относительно короткой, она имела ключевое значение, поскольку склоняла американских законодателей одобрить предоставление Украине дополнительной помощи.

— Сейчас идет сильная борьба за проект помощи для Украины со стороны США. Задача этого процесса – не допустить приостановления работы американского правительства и усиления межпартийных разногласий среди парламентариев относительно поддержки Киева со стороны Конгресса. Визит Зеленского совпал с недавним заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, где министр обороны Ллойд Остин призвал союзников сосредоточиться на предоставлении большего количества систем противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасов, поскольку страна вступает в очередную зимнюю кампанию, — отметил аналитик.

Эндрю А. Мичта отметил, что Зеленский посетил США также чтобы заверить Конгресс и администрацию Джо Байдена, что он активно и быстро искореняет коррупцию в Украине. Об этом свидетельствует недавняя замена Алексея Резникова на Рустема Умерова на посту министра обороны и увольнение всех руководителей областных военных комиссариатов страны. Кроме того, считает эксперт, визит Зеленского имеет внутриполитический аспект, поскольку до следующих президентских выборов в Украине осталось всего около шести месяцев, а решение о продлении военного положения и переносе выборов, до сих пор не принято.

Пентагон делает шаг помощи, но Белый дом постоянно меняет свою позицию

Общая разбалансировка ситуации наблюдается не только в Конгрессе, но и в целом в Вашингтоне. Это заставляет Украину гадать, как Владимир Зеленский пытается укрепить поддержку Соединенных Штатов, считает внештатный научный сотрудник Евразийского центра Даг Клейн.

Эксперт напомнил, что социологические опросы демонстрируют твердую поддержку американцев оказанию помощи Украине. Недавний опрос продемонстрировал, что 63% граждан США поддерживают продолжение военной поддержки в федеральном бюджете на следующий год, и менее 20% хотят, чтобы Украина сдала территории в обмен на немедленное прекращение войны. Однако, даже несмотря на это, отметил аналитик, американские чиновники, похоже, позволяют внутренним конфликтам задерживать поступление критически важной помощи.

— Борьба республиканцев в Палате представителей грозит приостановкой работы правительства, что может иметь тревожные долгосрочные последствия. Однако вскоре после визита Зеленского в Пентагон, Министерство обороны США предотвратило краткосрочную катастрофу и объявило, что операции по подготовке украинских военных, в частности пилотов истребителей F-16, а также передача военной помощи, будут продолжаться даже в случае остановки работы правительства, — считает эксперт.

Еще более непонятным Даг Клейн назвал тот факт, что Белый дом продолжает менять свою позицию касательно предоставления Украине ракет большой дальности ATACMS. Эксперт отметил, что после утечки информации о том, что решение по ракетам, вероятно, наконец будет объявлено во время визита Зеленского в Вашингтон, администрация Байдена резко изменила позицию. По его словам, главными аргументами против отправки Украине ATACMS стали опасения эскалации в отношениях США с Россией.

— И это при том, что Украина уже использует британские и французские ракеты дальнего радиуса действия с разрушительным эффектом для агрессора, а угрозы России остались на словах. Эти ракеты должны были быть отправлены уже давно, а Белый дом продолжает терять драгоценное время. Американцы четко заявляют о своей неизменной поддержке победы Украины. Будем надеяться, что личный визит Зеленского поможет американским чиновникам опомниться, — подытожил Даг Клейн.

Отказ США от твердой поддержки Украины станет тревожным сигналом как для друзей, так и для врагов

Визит Зеленского в Соединенные Штаты происходит в критический период, когда контрнаступление ВСУ пытается выйти на решающий прорыв, Россия готовит новую волну массированных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, а ключевые союзники Киева по обе стороны Атлантики готовятся к выборам. Встречи украинского лидера в Вашингтоне должны были продемонстрировать важность увеличения военной помощи Украине, а не её сокращения, убеждена старший научный сотрудник-нерезидент Атлантического совета в Турции и бывший советник по вопросам внешней политики премьер-министра Украины Евгения Габер.

По мнению эксперта, нынешние медленные темпы контрнаступления ВСУ являются следствием выверенной поддержки Запада в прошлом.

— Военные усилия Украины могли бы быть гораздо легче и дешевле, если бы её вовремя оснастили всем необходимым для защиты себя и Европы от российских имперских амбиций в первые дни вторжения. Сейчас Россия продолжает воевать не из-за веры в то, что ее победа близка, а из-за надежды на то, что Украине не хватит устойчивой поддержки, чтобы достичь своей цели, — отметила Евгения Габер.

Аналитик убеждена, что призыв Зеленского предоставить Украине ПТРК (ATACMS. — Ред.) и истребители F-16 в рамках нового пакета помощи, стал чётким сигналом, что Соединенные Штаты не должны уклоняться от решительных шагов, чтобы помочь Украине выиграть эту войну, а не просто управлять ею. Эксперт считает, что наоборот, решение о сокращении помощи, пошлет неверные сигналы друзьям и врагам Вашингтона в мире, усложнит распределение рычагов с европейскими столицами и подтолкнет Россию, Китай, Иран и Северную Корею к укреплению дальнейшего сотрудничества.

— Несмотря на то, что цена украинского успеха может быть высокой, возможность поражения Украины в этой войне будет стоить гораздо дороже и будет сигнализировать стратегический провал Соединенных Штатов, продолжение российской угрозы для Европы и усиление преимуществ Китая в глобальной конкуренции великих держав, — подытожила Евгения Габер.

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