В Раде недостаточно голосов для запрета УПЦ МП в Украине — Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что сейчас в парламенте недостаточно голосов для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

В интервью Радио Свобода он заверил, как только наберутся необходимые голоса, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение.

На вопрос, почему не вносятся на рассмотрение парламента законопроекты, предусматривающие запрет деятельности УПЦ МП, спикер ВР ответил, что согласно регламенту работы парламента, он как председатель Верховной Рады не влияет на повестку дня, которая формируется исключительно согласительным советом.

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— Парламент — это механизм, который принимает решения коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг такого важного законодательного акта, выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, то это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно, — подчеркнул Стефанчук.

Он выразил надежду на то, что необходимое количество голосов (226) для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата, наберется.

Спикер отметил, что внутри партий идет дискуссия по этому вопросу.

Что известно о запрете УПЦ МП в Украине

1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству внести на рассмотрение Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций. Речь об УПЦ МП.

19 января 2023 года в парламенте был зарегистрирован правительственный проект закона 8371, которым предусмотрено предотвращение деятельности в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

На сегодня этот запрет не принят парламентом, но на уровне областных советов голосуют за такое решение.

В то же время, как свидетельствуют результаты опроса, который провел провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 26 мая — 5 июня 2023 года, 66% украинцев считают, что деятельность УПУ МП необходимо запретить.

Источник : Радио Свобода

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