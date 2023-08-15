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Валентина Чорна, редактор ленты

”Война – это натовский договорняк”: сторонница УПЦ МП распространяет нарративы РФ возле лавры

вірянка УПЦ МП

В Киево-Печерской лавре прихожане УПЦ МП продолжают распространять нарративы российской пропаганды.

Во время общения с журналистами одна из верующих заявила, что “Украина — это эксперимент”, а полномасштабное вторжение России — это “натовский договорняк”.

— Украина — это экспериментальная страна, эксперимент. Если бы Россия стреляла, она бы все бомбила. Это договорняк, война — это натовский договорняк, — сказала женщина.

Сторонница УПЦ МП отличилась своими заявлениями возле одного из входов в Киево-Печерскую лавру.

Сейчас доступ в Национальный заповедник ограничен, а на его территории продолжает работать комиссия Минкульта.

Недавно стало известно, что на территории Нижней лавры находятся 30-40 неустановленных лиц. Они саботируют работу комиссии в деле возвращения имущества в государственную собственность.

По словам и. о. гендиректора заповедника Максима Остапенко, лица, которые забаррикадировались в лавре, не настроены на конструктивный разговор, поэтому установить с ними диалог не удалось.

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Києво-Печерська лавра

Киево-Печерская лавра, УПЦ МП
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