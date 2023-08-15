”Война – это натовский договорняк”: сторонница УПЦ МП распространяет нарративы РФ возле лавры
В Киево-Печерской лавре прихожане УПЦ МП продолжают распространять нарративы российской пропаганды.
Во время общения с журналистами одна из верующих заявила, что “Украина — это эксперимент”, а полномасштабное вторжение России — это “натовский договорняк”.
— Украина — это экспериментальная страна, эксперимент. Если бы Россия стреляла, она бы все бомбила. Это договорняк, война — это натовский договорняк, — сказала женщина.
Сторонница УПЦ МП отличилась своими заявлениями возле одного из входов в Киево-Печерскую лавру.
Сейчас доступ в Национальный заповедник ограничен, а на его территории продолжает работать комиссия Минкульта.
Недавно стало известно, что на территории Нижней лавры находятся 30-40 неустановленных лиц. Они саботируют работу комиссии в деле возвращения имущества в государственную собственность.
По словам и. о. гендиректора заповедника Максима Остапенко, лица, которые забаррикадировались в лавре, не настроены на конструктивный разговор, поэтому установить с ними диалог не удалось.
Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.Ольга Читайло