Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
Уламки ракет впали в кількох районах Києва: серед постраждалих – діти
Терміново
РФ поцілила дронами в нафтопереробний завод у Кременчуку
З 2 до 5 поверхи зруйновано: у Черкасах з-під завалів готелю рятують людей
Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

В Раді недостатньо голосів для заборони УПЦ МП в Україні – Стефанчук

Руслан Стефанчук
Фото: УНІАН

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджує, що зараз у парламенті недостатньо голосів для заборони Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

В інтерв’ю Радіо Свобода він запевнив, щойно наберуться необхідні голоси, відповідний законопроєкт буде внесено на розгляд.

На запитання, чому не вносяться на розгляд парламенту законопроєкти, що передбачають заборону діяльності УПЦ МП,  спікер ВР відповів, що згідно з регламентом роботи парламенту, він як голова Верховної Ради не впливає на порядок денний, що формується винятково погоджувальною радою.

— Парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально, – наголосив Стефанчук.

Він висловив сподівання на те, що необхідна кількість голосів (226) для заборони Української православної церкви Московського патріархату, набереться.

Зараз дивляться

Спікер зауважив, що усередині партій йде дискусія з цього питання.

Що відомо про заборону УПЦ МП в Україні

1 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду внести на розгляд Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій. Йдеться про УПЦ МП.

19 січня 2023 року в парламенті було зареєстровано урядовий проєкт закону 8371, яким передбачено унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

На сьогодні цю заборону не ухвалено парламентом, але на рівні обласних рад голосують за таке рішення.

Водночас, як свідчать результати опитування, яке провів провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 26 травня – 5 червня 2023 року, 66% українців вважають, що діяльність УПЦ МП необхідно заборонити.

Читайте також
”Війна – це натовський договорняк”: прихильниця УПЦ МП поширює наративи РФ біля лаври
вірянка УПЦ МП

Джерело: Радіо Свобода
Верховна Рада, Руслан Стефанчук, УПЦ МП, Церква
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Нижній лаврі під контроль заповідника повернули 13 об’єктів: що відбувається на території святині
лавра Київ
Рада ухвалила 99,9% умов для початку переговорів про вступ України до ЄС – Арахамія
Верховна рада
Замість обмежень за віком: що відомо про новий законопроєкт про відстрочку від мобілізації для студентів
Верховна Рада
Крок до євроінтеграції: Рада ухвалила новий законопроєкт про нацменшини
В Раді недостатньо голосів для заборони УПЦ МП в Україні – Стефанчук
Рада підтримала пропозиції Зеленського до законопроєкту про е-декларації: їх мають відкрити одразу
Верховна Рада

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
В Раді недостатньо голосів для заборони УПЦ МП в Україні – Стефанчук
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
В Раді недостатньо голосів для заборони УПЦ МП в Україні – Стефанчук
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
В Раді недостатньо голосів для заборони УПЦ МП в Україні – Стефанчук
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
В Раді недостатньо голосів для заборони УПЦ МП в Україні – Стефанчук
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь