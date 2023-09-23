В Раді недостатньо голосів для заборони УПЦ МП в Україні – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджує, що зараз у парламенті недостатньо голосів для заборони Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).



В інтерв’ю Радіо Свобода він запевнив, щойно наберуться необхідні голоси, відповідний законопроєкт буде внесено на розгляд.

На запитання, чому не вносяться на розгляд парламенту законопроєкти, що передбачають заборону діяльності УПЦ МП, спікер ВР відповів, що згідно з регламентом роботи парламенту, він як голова Верховної Ради не впливає на порядок денний, що формується винятково погоджувальною радою.

— Парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально, – наголосив Стефанчук.

Він висловив сподівання на те, що необхідна кількість голосів (226) для заборони Української православної церкви Московського патріархату, набереться.

Зараз дивляться

Спікер зауважив, що усередині партій йде дискусія з цього питання.

Що відомо про заборону УПЦ МП в Україні

1 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду внести на розгляд Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих з центрами впливу у РФ релігійних організацій. Йдеться про УПЦ МП.

19 січня 2023 року в парламенті було зареєстровано урядовий проєкт закону 8371, яким передбачено унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

На сьогодні цю заборону не ухвалено парламентом, але на рівні обласних рад голосують за таке рішення.

Водночас, як свідчать результати опитування, яке провів провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 26 травня – 5 червня 2023 року, 66% українців вважають, що діяльність УПЦ МП необхідно заборонити.

Джерело : Радіо Свобода

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.