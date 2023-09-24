В Крыму ночью были слышны выстрелы: что известно

24 сентября в Белогорском районе пока что оккупированного Крыма раздавались выстрелы.

Местные жители сообщали, что звуки были слышны около двух ночи в направлении Литвиненково.

Сейчас смотрят

Местные оккупанты о событиях ночи пока молчат.

Не комментируют ситуацию и в Минобороны России.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Крымский ветер

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.