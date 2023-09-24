В Крыму ночью были слышны выстрелы: что известно
24 сентября в Белогорском районе пока что оккупированного Крыма раздавались выстрелы.
Местные жители сообщали, что звуки были слышны около двух ночи в направлении Литвиненково.
Местные оккупанты о событиях ночи пока молчат.
Не комментируют ситуацию и в Минобороны России.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Крымский ветер
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