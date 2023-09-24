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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Крыму ночью были слышны выстрелы: что известно

Вибух
Фото: Факти ICTV

24 сентября в Белогорском районе пока что оккупированного Крыма раздавались выстрелы.

Местные жители сообщали, что звуки были слышны около двух ночи в направлении Литвиненково.

Литвиненкове, Крим

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Местные оккупанты о событиях ночи пока молчат.

Не комментируют ситуацию и в Минобороны России.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Крымский ветер

Война в Украине, Взрыв, Крым, Російська агресія, РФ
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