У Криму вночі було чути постріли: що відомо

24 вересня в Білогірському районі поки що окупованого Криму лунали постріли.

Місцеві жителі повідомляли, що звуки було чути близько другої ночі в напрямку Литвиненкового.

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Місцеві окупанти про події ночі поки мовчать.

Не коментують ситуацію і в Міноборони Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Крымский ветер

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