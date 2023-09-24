Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Криму вночі було чути постріли: що відомо
24 вересня в Білогірському районі поки що окупованого Криму лунали постріли.
Місцеві жителі повідомляли, що звуки було чути близько другої ночі в напрямку Литвиненкового.
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Місцеві окупанти про події ночі поки мовчать.
Не коментують ситуацію і в Міноборони Росії.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 578-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Крымский ветер
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