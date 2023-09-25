Пытки до смерти и изнасилование девочек и бабушек: ООН обнародовала доклад о преступлениях РФ в Украине

Независимые эксперты Организации Объединенных Наций подтвердили, что российские оккупанты применяли на временно захваченных территориях Украины настолько жестокие пытки, что это приводило к смерти некоторых жертв.

Об этом рассказал глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе. Устный доклад был представлен в Совете ООН по правам человека.

В нем отмечается, что комиссия продолжает выявлять многочисленные доказательства военных преступлений военнослужащих РФ в Украине, в том числе незаконные атаки с применением взрывного оружия, пытки, сексуальное и гендерно обусловленное насилие, атаки на энергетические объекты.

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– Комиссия обеспокоена новыми доказательствами военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами в Украине, — заявил Мьосе.

Комиссия проводила расследование в Херсонской и Запорожской областях. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что применение пыток российскими солдатами было “широко распространенным и систематическим”.

Основными жертвами пыток становились люди, обвиненные оккупантами в том, что они информаторы Вооруженных сил Украины.

– В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что это приводило к смерти жертв, – подчеркнул Месе.

Иногда захватчики применяли электрический ток. Эксперты ООН привели показания потерпевших.

– Один потерпевший, подвергшийся пыткам электрическим током, заявил: — Каждый раз, когда я отвечал, что чего-то не знаю или не помню, меня били электрическим током… Я не знаю, сколько это продолжалось. Мне казалось, что вечность, – рассказали в ООН.

В своем докладе комиссия сообщила, что в Херсонской области “российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83 лет”. Такие действия часто сопровождались “угрозами или совершением других нарушений”.

– Часто членов одной семьи держали в соседней комнате, поэтому они были вынуждены слушать, как происходит насилие, – заявил Месе.

Комиссия ООН продолжает расследовать ситуации, “связанные с вероятным вывозом властями РФ несовершеннолетних без сопровождения взрослых в Россию”. Представители ООН выразили сожаление “из-за отсутствия ясности и прозрачности относительно информации о полном количестве, обстоятельствах и категориях вывезенных детей”.

Кроме того, комиссия задокументировала атаки войск РФ на жилые дома, медицинское учреждение, железнодорожный вокзал, ресторан, магазины и коммерческие склады, в результате чего погибли люди. Оккупанты применяли взрывное оружие.

Члены комиссии ООН выразили обеспокоенность по поводу обвинений в геноциде со стороны войск РФ. Эксперты продолжают свое расследование по этому вопросу.

– Например, некоторые высказывания, звучащие в российских государственных и других СМИ, могут быть преступлением подстрекательства к геноциду, — уточнили в ООН.

Новый доклад комиссии ООН является продолжением предыдущих отчетов. В начале сентября представители ООН заявляли, что пока не нашли достаточных доказательств, что в Украине происходит геноцид.

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