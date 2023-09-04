Пока нет достаточных доказательств геноцида в Украине — глава комиссии ООН
Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока не нашла достаточных доказательств, что в стране происходит геноцид.
Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве ее председатель Эрик Мьосе.
— На данном этапе мы до сих пор не пришли к выводу, что в Украине происходит геноцид. Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки относительно этого преступления, поэтому исследуем это шаг за шагом. Сейчас мы не имеем достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде, — объяснил он.
Мьосе заверил, что комиссия ООН продолжит расследование, поскольку ранее в российских СМИ прозвучали определенные заявления, “которые, возможно, могут иметь отношение к вопросу подстрекательства к геноциду”, но выводов еще нет.
В то же время он отметил, что комиссия обнаружила большое количество военных преступлений РФ, а именно пытки и атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с октября 2022 года, которые могут рассматриваться также как преступления против человечности.
— Поэтому я считаю, что полезно посмотреть на все в контексте, — подытожил Мьосе.
В марте 2023 года Эрик Мьосе, представляя отчет возглавляемой им комиссии ООН за год полномасштабной войны, заявил, что российские солдаты совершали многочисленные военные преступления на территории Украины и вероятные преступления против человечности.
Новый отчет комиссия предоставит Генассамблее в октябре 2023 года, а Совету ООН по правам человека — в марте 2024 года.
4 марта 2022 года Совет ООН по правам человека создал независимую международную комиссию по расследованию военных преступлений РФ в Украине.
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