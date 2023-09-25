Тортури до смерті та зґвалтування дівчаток і бабусь: ООН оприлюднила доповідь про злочини РФ в Україні

Незалежні експерти Організації Об’єднаних Націй підтвердили, що російські окупанти застосовували на тимчасово захоплених територіях України настільки жорстокі тортури, що це призводило до смерті деяких жертв.

Про це розповів голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе. Усна доповідь була презентована в Раді ООН з прав людини.

У ній зазначається, що комісія продовжує виявляти численні докази воєнних злочинів військовослужбовців РФ в Україні, зокрема незаконні атаки із застосуванням вибухової зброї, тортури, сексуальне та гендерно обумовлене насильство, атаки на енергетичні об’єкти.

Зараз дивляться

– Комісія стурбована новими доказами воєнних злочинів, скоєних російськими Збройними силами в Україні, – заявив Мьосе.

Комісія проводила розслідування в Херсонській і Запорізькій областях. Зібрані докази свідчать про те, що застосування тортур російськими солдатами було “широко поширеним і систематичним”.

Основними жертвами тортур ставали люди, звинувачені окупантами в тому, що вони є інформаторами Збройних сил України.

– У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що це призводило до смерті жертв, – наголосив Мьосе.

Подеколи загарбники застосовували електричний струм. Експерти ООН навели свідчення потерпілих.

– Один потерпілий, який зазнав катувань електричним струмом, заявив: – Щоразу, коли я відповідав, що чогось не знаю або не пам’ятаю, мене били електричним струмом… Я не знаю, скільки це тривало. Мені здавалося, що вічність, – розповіли в ООН.

У своїй доповіді комісія повідомила, що в Херсонській області “російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років”. Такі дії часто супроводжувалися “погрозами або вчиненням інших порушень”.

– Часто членів однієї сім’ї тримали в сусідній кімнаті, тому вони були змушені слухати, як відбувається насильство, – заявив Мьосе.

Комісія ООН продовжує розслідувати ситуації, “пов’язані з імовірним вивезенням владою РФ неповнолітніх без супроводу дорослих до Росії”. Представники ООН висловили жаль “через відсутність ясності та прозорості щодо інформації про повну кількість, обставини та категорії вивезених дітей”.

Крім того, комісія задокументувала атаки військ РФ на житлові будинки, медичний заклад, залізничний вокзал, ресторан, магазини та комерційні склади, внаслідок чого загинули люди. Окупанти застосовували вибухову зброю.

Члени комісії ООН висловили стурбованість з приводу звинувачень у геноциді з боку військ РФ. Експерти продовжують своє розслідування з цього питання.

– Наприклад, деякі висловлювання, що лунають у російських державних та інших ЗМІ, можуть бути злочином підбурювання до геноциду, – уточнили в ООН.

Нова доповідь комісії ООН є продовженням попередніх звітів. На початку вересня представники ООН заявляли, що наразі не знайшла достатніх доказів, що в Україні відбувається геноцид.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.