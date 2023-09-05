Не признавая геноцид, ООН поощряет РФ дальше убивать украинцев — Офис президента
Последние заявления главы комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрика Месе, который до сих пор не увидел доказательств геноцида, свидетельствуют о “политической беззубости и косвенном поощрении преступника”, то есть РФ, продолжать убивать украинцев, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
— Комиссия прямо заявляет, что не видела намерения совершения преступлений геноцида со стороны России против украинских граждан. Еще бы, ведь россияне пришли убивать нас… по-доброму, массово. Именно украинцев, но без умысла. И ракеты летят на города каждую ночь также по-доброму. И попытка разрушить энергетическую инфраструктуру зимой, чтобы люди погибали от морозов — абсолютно случайна, — написал он в Twitter.
Подоляк саркастически отметил, что “если бы украинцы добровольно выходили на дорогу, становились на колени, покорно отдавали голову российскому солдату, чтобы он ее отрезал, массово, для протокола”, тогда бы ООН наверняка признало геноцид.
— В противном случае — это просто правильная война, где немного режут, жгут, насилуют на этнически-государственной почве. И пусть себе продолжают, они имеют право, потому что ООН это поощряет, да? — обратился он персонально к Месе.
What is political toothlessness and indirect encouragement of a criminal? A never-ending master class from the #UN. This time commissioner Erik Møse, head of the @UN Commission bluntly says that they saw no intent to commit genocidal crimes on the part of #Russia against…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 5, 2023
Накануне глава международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что они пока не нашли достаточных доказательств, что в стране происходит геноцид, однако расследование продолжается.
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