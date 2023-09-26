Под Бахмутом и Соледаром 200 бригада Северного флота РФ понесла большие потери — Генштаб

200 отдельная мотострелковая бригада 14 армейского корпуса береговых войск Северного флота РФ несет немалые потери на войне в Украине.

Эта бригада воюет между Бахмутом и Соледаром и имеет много раненых и убитых, сообщает Генштаб ВСУ.

Так, в оккупированном городе Первомайск Луганской области в центральной городской больнице на лечении находятся более 200 российских военнослужащих, преимущественно из 200 бригады.

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Кроме того, у этого подразделения достаточно низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация для продолжения ведения боевых действий.

Также ВСУ наносят потери оккупантам на Мелитопольском направлении. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Источник : Генштаб ВСУ

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