Под Бахмутом и Соледаром 200 бригада Северного флота РФ понесла большие потери — Генштаб
200 отдельная мотострелковая бригада 14 армейского корпуса береговых войск Северного флота РФ несет немалые потери на войне в Украине.
Эта бригада воюет между Бахмутом и Соледаром и имеет много раненых и убитых, сообщает Генштаб ВСУ.
Так, в оккупированном городе Первомайск Луганской области в центральной городской больнице на лечении находятся более 200 российских военнослужащих, преимущественно из 200 бригады.
Кроме того, у этого подразделения достаточно низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация для продолжения ведения боевых действий.
Также ВСУ наносят потери оккупантам на Мелитопольском направлении. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.
Загрузка
Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.Елена Фроляк