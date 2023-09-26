Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Удар по морвокзалу, отелю и зернохранилищу Одессы: под завалами нашли тела двух человек
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Элла Либанова назвала численность населения Украины в 2023 году и каким будет в 2033-ом
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Под Бахмутом и Соледаром 200 бригада Северного флота РФ понесла большие потери — Генштаб

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

200 отдельная мотострелковая бригада 14 армейского корпуса береговых войск Северного флота РФ несет немалые потери на войне в Украине.

Эта бригада воюет между Бахмутом и Соледаром и имеет много раненых и убитых, сообщает Генштаб ВСУ.

Так, в оккупированном городе Первомайск Луганской области в центральной городской больнице на лечении находятся более 200 российских военнослужащих, преимущественно из 200 бригады.

Сейчас смотрят

Кроме того, у этого подразделения достаточно низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация для продолжения ведения боевых действий.

Также ВСУ наносят потери оккупантам на Мелитопольском направлении. На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Читайте также
Минус 400 оккупантов и 64 единицы тяжелой техники: потери РФ на войне за сутки
Бої на фронті

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Бахмут, Война в Украине, Соледар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Уничтожить штаб ЧФ РФ помогли за вознаграждение российские офицеры — Kyiv Post
Удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі - вибух
Ночью РФ атаковала Черкасскую область дронами Shahed: есть попадание в объект инфраструктуры
Дрони Shahed
В ОК Юг назвали цель ударов РФ по Одесской области
Под Бахмутом и Соледаром 200 бригада Северного флота РФ понесла большие потери — Генштаб
Уменьшится блокада портов. В разведке Британии оценили последствия ударов по ЧФ РФ
Под Бахмутом и Соледаром 200 бригада Северного флота РФ понесла большие потери — Генштаб
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Карта аеродромів РФ

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Под Бахмутом и Соледаром 200 бригада Северного флота РФ понесла большие потери — Генштаб
Предателей найдены и наказаны | Параспортсмены выигрывают ЗОЛОТО | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Под Бахмутом и Соледаром 200 бригада Северного флота РФ понесла большие потери — Генштаб
ИНТЕРВЬЮ окупантов | РФ ХОЧЕТ МЕСТЬ за ордер на АРЕШТ ПУТИНА | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Под Бахмутом и Соледаром 200 бригада Северного флота РФ понесла большие потери — Генштаб
ПРИЛЕТ в Николаеве | Харьковщина ПОД УДАРОМ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
Под Бахмутом и Соледаром 200 бригада Северного флота РФ понесла большие потери — Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь