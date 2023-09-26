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Минус 400 оккупантов и 64 единицы тяжелой техники: потери РФ на войне за сутки

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины снова уничтожили немало вражеской техники, больше всего — артиллерийских систем.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также российская армия потеряла не менее 400 солдат.

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Потери РФ на войне 26.09.2023:

  • личного состава — около 276 670 (+400) человек,
  • танков — 4 672 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8 946 (+19) ед,
  • артиллерийских систем — 6 299 (+39) ед,
  • РСЗО — 792 (+1) ед,
  • средств ПВО — 533 ед,
  • самолетов — 315 ед,
  • вертолетов — 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 924 (+29) ед,
  • крылатых ракет — 1 529 (+11) ед,
  • кораблей/катеров — 20 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 763 (+17) ед,
  • специальной техники — 925 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 580-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Генеральный штаб Украины
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