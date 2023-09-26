Минус 400 оккупантов и 64 единицы тяжелой техники: потери РФ на войне за сутки
За прошедшие сутки Силы обороны Украины снова уничтожили немало вражеской техники, больше всего — артиллерийских систем.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Также российская армия потеряла не менее 400 солдат.
Потери РФ на войне 26.09.2023:
- личного состава — около 276 670 (+400) человек,
- танков — 4 672 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8 946 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 6 299 (+39) ед,
- РСЗО — 792 (+1) ед,
- средств ПВО — 533 ед,
- самолетов — 315 ед,
- вертолетов — 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 924 (+29) ед,
- крылатых ракет — 1 529 (+11) ед,
- кораблей/катеров — 20 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 763 (+17) ед,
- специальной техники — 925 (+7) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 580-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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