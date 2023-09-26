Минус 400 оккупантов и 64 единицы тяжелой техники: потери РФ на войне за сутки

За прошедшие сутки Силы обороны Украины снова уничтожили немало вражеской техники, больше всего — артиллерийских систем.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также российская армия потеряла не менее 400 солдат.

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Потери РФ на войне 26.09.2023:

личного состава — около 276 670 (+400) человек,

танков — 4 672 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 8 946 (+19) ед,

артиллерийских систем — 6 299 (+39) ед,

РСЗО — 792 (+1) ед,

средств ПВО — 533 ед,

самолетов — 315 ед,

вертолетов — 316 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 924 (+29) ед,

крылатых ракет — 1 529 (+11) ед,

кораблей/катеров — 20 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8 763 (+17) ед,

специальной техники — 925 (+7) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 580-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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