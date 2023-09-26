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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Під Бахмутом і Соледаром 200 бригада північного флоту РФ зазнала великих втрат – Генштаб

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

За даними Генерального штабу ЗСУ, 200 окрема мотострілецька бригада 14 армійського корпусу берегових військ північного флоту РФ зазнає чималих втрат на війні в Україні.

Ця бригада воює між Бахмутом та Соледаром та має багато поранених та вбитих.

Так, в окупованому місті Первомайськ Луганської області у центральній міській лікарні на лікуванні знаходяться понад 200 російських військовослужбовців, переважно з 200 бригади.

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Крім того, у цього підрозділу досить низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація для продовження ведення бойових дій.

Також ЗСУ завдають втрат окупантам на Мелітопольському напрямку. На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Бахмут, Війна в Україні, Соледар
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