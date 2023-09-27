Украина в 2023 собрала урожая 15 млн тонн больше чем ожидала — Минагрополитики

По оценке Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай сезона 2023 года составит 79 млн тонн. Это на 15 млн тонн больше, чем планировали во время посевной, и минимум на 7 млн тонн больше, чем в прошлом году.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил министр аграрной политики Николай Сольский.

— В мае во время начала посевной думали, что у нас будет примерно 63-64 млн тонн. Потом подняли прогноз до 67-68 млн, потом больше — 70 млн. В прошлом году у нас был результат 7 млн тонн, потом 75 млн тонн. В последние две недели мы говорим об урожае, который, наверное, будет около 79 млн, что, по меньшей мере, на 7 млн больше, чем в прошлом году, — сказал он.

Сольский говорит, что работников агросектора вопрос урожайности вроде бы не беспокоит, поскольку важнее установление цены на зерно.

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— Здесь очень важно, чтобы мы имели возможность продать как можно дороже. Важно, сколько мы сможем экспортировать, ведь нужно иметь возможность вывозить из страны ежемесячно 5 млн тонн, — пояснил министр.

Сольский добавил, что самой дорогой составляющей в продаже зерна является логистика, когда же зерно не настолько дорогое. Именно поэтому спрос на логистику существенно выше, чем предложение. Соответственно существует потребность в том, чтобы сбалансировать эти показатели.

— Мы стараемся сделать все, чтобы за счет Дуная и Черного моря этот баланс приблизить к тому, который нужен (агросектору, — Ред.), чтобы цена поднялась, — заявил он.

Ранее в Киевской школе экономики (KSE) объяснили, почему экспорт зерна из Украины в Польшу не влияет на польский рынок.

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