Україна у 2023 зібрала врожаю на 15 млн тонн більше, ніж очікувала – Мінагрополітики
За оцінкою Міністерства аграрної політики та продовольства, врожай сезону 2023 року становитиме 79 млн тонн. Це на 15 млн тонн більше, ніж планували під час посівної, та щонайменше на 7 млн тонн більше, ніж торік.
Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив міністр аграрної політики Микола Сольський.
– У травні під час початку посівної думали, що в нас буде приблизно 63-64 млн тонн. Потім підняли прогноз до 67-68 млн, потім більше – 70 млн. Торік у нас був результат 7 млн тонн, потім 75 млн тонн. В останні два тижні ми говоримо про врожай, який, напевно, буде близько 79 млн, що, щонайменше, на 7 млн більше, ніж минулого року, – сказав він.
Сольський каже, що працівників агросектору питання врожайності начебто не турбує, оскільки важливішим є встановлення ціни на збіжжя.
– Тут дуже важливо, щоб ми мали можливість продати якомога дорожче. Важливо, скільки ми зможемо експортувати, адже потрібно мати можливість вивозити з країни щомісяця 5 млн тонн, – пояснив міністр.
Сольський додав, що найдорожчою складовою у продажі зерна є логістика, коли ж зерно не настільки дороге. Саме тому попит на логістику істотно вищий, ніж пропозиція. Відповідно, існує потреба в тому, щоб збалансувати ці показники.
– Ми намагаємося зробити все, щоб за рахунок Дунаю і Чорного моря цей баланс наблизити до того, який потрібен (агросектору, – Ред.), щоб ціна піднялася, – заявив він.
Раніше в Київській школі економіки (KSE) пояснили, чому експорт зерна з України в Польщу не впливає на польський ринок.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко