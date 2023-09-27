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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна у 2023 зібрала врожаю на 15 млн тонн більше, ніж очікувала – Мінагрополітики

Зерно, збір урожаю
Фото: УНІАН

За оцінкою Міністерства аграрної політики та продовольства, врожай сезону 2023 року становитиме 79 млн тонн. Це на 15 млн тонн більше, ніж планували під час посівної, та щонайменше на 7 млн тонн більше, ніж торік.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив міністр аграрної політики Микола Сольський.

– У травні під час початку посівної думали, що в нас буде приблизно 63-64 млн тонн. Потім підняли прогноз до 67-68 млн, потім більше – 70 млн. Торік у нас був результат 7 млн тонн, потім 75 млн тонн. В останні два тижні ми говоримо про врожай, який, напевно, буде близько 79 млн, що, щонайменше, на 7 млн більше, ніж минулого року, – сказав він.

Сольський каже, що працівників агросектору питання врожайності начебто не турбує, оскільки важливішим є встановлення ціни на збіжжя.

Зараз дивляться

– Тут дуже важливо, щоб ми мали можливість продати якомога дорожче. Важливо, скільки ми зможемо експортувати, адже потрібно мати можливість вивозити з країни щомісяця 5 млн тонн, – пояснив міністр.

Сольський додав, що найдорожчою складовою у продажі зерна є логістика, коли ж зерно не настільки дороге. Саме тому попит на логістику істотно вищий, ніж пропозиція. Відповідно, існує потреба в тому, щоб збалансувати ці показники.

– Ми намагаємося зробити все, щоб за рахунок Дунаю і Чорного моря цей баланс наблизити до того, який потрібен (агросектору, – Ред.), щоб ціна піднялася, – заявив він.

Раніше в Київській школі економіки (KSE) пояснили, чому експорт зерна з України в Польщу не впливає на польський ринок.

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зерно

Агро, Війна в Україні, Зерно, Міністерство агрополітики, мінагрополітики
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