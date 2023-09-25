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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

KSE назвал две причины, почему экспорт украинского зерна “не ломает” рынок Польши

зерно
Фото: Depositphotos

Цены на пшеницу в Украине и Польще существенно отличаются, поэтому экспорт нашей агропродукции вряд ли мог негативно отразиться на польских фермерах.

К такому выводу пришел доцент Киевской школы экономики (KSE) Олег Нивьевский по результатам проведенного исследования.

— Польские фермеры сейчас почти в два раза имеют большую выручку. Почему — причины всем известны. Мы в войне, логистика очень дорогая, риски, ограниченные экспортные возможности и т.п., — объяснил эксперт.

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Кроме того, по его словам, динамика цен в Польше в целом соответствует динамике мировых цен.

— То есть не видно, чтобы наш экспорт им “ломал” рынок, — подытожил Нивьевский.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что продление запрета на импорт украинской агропродукции было правильным, одновременно подчеркнув, что Варшава готова предоставить транзитные коридоры для переправки в страны, которые в ней нуждаются.

15 сентября Еврокомиссия решила, что не будет продолжать запрет на экспорт зерна из Украины в Венгрию, Польшу, Румынию, Болгарию и Словакию.

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KSE назвал две причины, почему экспорт украинского зерна “не ломает” рынок Польши

Источник: Kyiv School of Economics (KSE)
Импорт, Война в Украине, експорт зерна, Зерно, Польша, Украина-Польша
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