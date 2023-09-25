KSE назвал две причины, почему экспорт украинского зерна “не ломает” рынок Польши
Цены на пшеницу в Украине и Польще существенно отличаются, поэтому экспорт нашей агропродукции вряд ли мог негативно отразиться на польских фермерах.
К такому выводу пришел доцент Киевской школы экономики (KSE) Олег Нивьевский по результатам проведенного исследования.
— Польские фермеры сейчас почти в два раза имеют большую выручку. Почему — причины всем известны. Мы в войне, логистика очень дорогая, риски, ограниченные экспортные возможности и т.п., — объяснил эксперт.
Кроме того, по его словам, динамика цен в Польше в целом соответствует динамике мировых цен.
— То есть не видно, чтобы наш экспорт им “ломал” рынок, — подытожил Нивьевский.
Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что продление запрета на импорт украинской агропродукции было правильным, одновременно подчеркнув, что Варшава готова предоставить транзитные коридоры для переправки в страны, которые в ней нуждаются.
15 сентября Еврокомиссия решила, что не будет продолжать запрет на экспорт зерна из Украины в Венгрию, Польшу, Румынию, Болгарию и Словакию.
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