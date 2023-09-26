Производство дронов и фронт: Зеленский собрал первую Ставку после командировки
Во вторник, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел первую Ставку Верховного главнокомандующего после возвращения из длительной командировки.
Как отметил глава государства, темами заседания стали ситуация на поле боя и производство оружия.
Были заслушаны подробные доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова об оперативной ситуации на фронте и планах врага.
Командующие оперативно-стратегическими группировками войск Александр Сырский и Александр Тарнавский рассказали о ходе наступательных и оборонных операций на своих направлениях.
А министр обороны Рустем Умеров доложил об обеспечении фронта всем необходимым.
– Большой доклад министра Камышина о мерах, предпринимаемых Минстратегпромом для наращивания собственного производства вооружения, особенно БпЛА, — подчеркнул Зеленский.
Руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко сообщил о “текущем положении дел в российской армии”, а также о перспективах развития военно-промышленного комплекса РФ.
Как известно, в течение 19-21 сентября Владимир Зеленский находился с визитом в США. Он выступил на Генассамблее и Совбезе ООН в Нью-Йорке, после чего в Вашингтоне встретился с президентом США Джо Байденом. Также состоялась встреча с американскими конгрессменами.
22 сентября президент уже находился в Канаде. Там Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо, выступил в канадском парламенте и встретился с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон.
Было подписано обновленное Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой.
Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.Елена Фроляк