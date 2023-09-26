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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Виробництво дронів і фронт: Зеленський зібрав першу Ставку після відрядження

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У вівторок, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський провів першу Ставку Верховного головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження.

Як зазначив глава держави, темами засідання стали ситуація на полі бою та виробництво зброї.

Були заслухані детальні доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова про оперативну ситуацію на фронті та плани ворога.

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Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ Олександр Сирський та Олександр Тарнавський розповіли про перебіг наступальних і оборонних операцій на своїх напрямках.

А міністр оборони Рустем Умєров доповів про забезпечення фронту всім необхідним.

– Велика доповідь міністра Камишіна щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА, – наголосив Зеленський.

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко повідомив про “поточний стан справ у російській армії”, а також про перспективи розвитку військово-промислового комплексу РФ.

Як відомо, протягом 19-21 вересня Володимир Зеленський перебував із візитом у США. Він виступив на Генасамблеї та Радбезі ООН у Нью-Йорку, після чого у Вашингтоні зустрівся з президентом США Джо Байденом. Також відбулася зустріч з американськими конгресменами.

22 вересня президент уже перебував у Канаді. Там Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо, виступив у канадському парламенті і зустрівся з генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон.

Було підписано оновлену Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Війна в Україні, Валерій Залужний, Володимир Зеленський, Зброя для України, ЗСУ, Кирило Буданов, Російська агресія
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Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
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