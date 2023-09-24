Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Также Украина и Соединенные Штаты договорились о стратегическом сотрудничестве, в частности, о совместном производстве оружия и оборонных систем. Украина готовит промышленную базу, чтобы производить системы ПВО – заявил Владимир Зеленский.

Вашингтон 22 сентября стал украинским городом. Сирены президентского кортежа разрывали улицы американской столицы минимум пять раз.

Перед встречей Владимира Зеленского с Президентом США Джо Байденом в Белом доме на лужайке возле дома на украинско-американский квартет лидеров и их жен ожидали десятки журналистов. Война в Украине очень чувствительная тема для американцев, поэтому, все вокруг помощи, вызывает безумный интерес. После короткого приветствия лидеры США и Украины отправились на переговоры.

Продолжались они до часа. В кратком итоге Вашингтон остается надежным партнером, помогать Украине столько, сколько потребуется для победы. В этом пакете выделено 325 млн долларов помощи, но отсутствуют ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, хотя с повестки дня эти ракеты не исчезают. Решено усилить нашу ПВО – будет предоставлено больше снарядов, дополнительные боеприпасы для HIMARS; противотанковые системы Javelin и т.д. Более трех миллионов боеприпасов для стрелкового оружия.

– Народ Украины настроен на продолжение борьбы. И Соединенные Штаты и дальше будут вас поддерживать. Сегодня я одобрил следующий транш безопасности помощи Украине.

Он включает больше артиллерии, больше боеприпасов, больше противотанкового оружия и на следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены в Украину, — сказал президент США Джо Байден.

— Я благодарю Соединенные Штаты Америки за новый оборонный пакет для Украины. Очень мощный пакет. В нем есть именно то, что сейчас нужно нашим военным. Соединенные Штаты будут помогать Украине в укреплении противовоздушной обороны в течение зимнего сезона. Мы договорились о конкретных шагах по расширению экспорта зерна. И мы будем продолжать работать над формулой мира, – ответил президент Украины Владимир Зеленский.

Особо Джо Байден отметил поддержку Украины в зимнее время. Нужны новые средства защиты наших элеваторов, школ, энергетической инфраструктуры.

До встречи в Белом доме президент Зеленский посетил конгресс, встретился с представителями обеих палат, обсудил оборонительные вопросы в Пентагоне и возложил цветы к мемориалу погибшим 11 сентября. Интересное событие прошло в украинском посольстве, там представители американской морской охраны вернули Украине изъятые у мошенников ценные артефакты, которые они вывезли с временно оккупированных территорий – такие процедуры очень длительны, но важны для сохранения нашей истории.

Сразу из Белого дома украинская делегация отправилась в национальный архив США, там прошла церемония награждения и встреча с американцами, которые помогают Украине выстоять — это врачи, которые выхаживают и протезируют наших солдат, представители общественных и благотворительных организаций, врачи, поставщики медицинского оборудования. К ним обратились президент и первая леди, поблагодарили и наградили орденами за заслуги 3 степени. Эти люди точно не делали добрых дел ради наград или медалей, у всех них единственное желание — поддержать Украину и как можно быстрее привести ее к победе. Однако было ощутимо, что эта награда для них очень важна, и они оценили этот жест от украинского руководства.

В общем, очень теплая атмосфера царила на этом мероприятии, и было понятно, что желающих помочь украинцам в Соединенных штатах хватает и они не остановятся в своем порыве.

И наконец этот тяжелый и незаурядный день президент Зеленский дал интервью нескольким украинским каналам и, среди прочего, впервые прокомментировал обострение украинско-польских отношений. По мнению главы государства, напряжение спадет сразу после выборов в Польше, однако партнеры должны держать слово, убежден президент.

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