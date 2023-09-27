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Целями были объекты жизнеобеспечения. СБУ задержала агентов РФ, которые корректировали удар по Киеву 21 сентября

Целями были объекты жизнеобеспечения. СБУ задержала агентов РФ, которые корректировали удар по Киеву 21 сентября
Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности задержали двух российских агентов, которые корректировали воздушную атаку РФ на Киев в ночь на 21 сентября.

Об этом сообщает преслужба СБУ.

Установлено, что накануне этой даты задержанные прислали россиянам координаты для удара по городу.

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— Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в частности энергогенерирующие предприятия, — говорится в сообщении.

По данным следствия, “наведением” российских ракет на Киев занимались двое местных жителей, которые работали на Генштаб ВС РФ.

Целями были объекты жизнеобеспечения. СБУ задержала агентов РФ, которые корректировали удар по Киеву 21 сентября

В поле зрения военной разведки РФ они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространяли после начала полномасштабного вторжения.

Представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева. Агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе.

Также фигуранты “втемную” использовали своих знакомых, у которых выпытывали “нужную” информацию под видом бытовых разговоров.

Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому “куратору” фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры.

Целями были объекты жизнеобеспечения. СБУ задержала агентов РФ, которые корректировали удар по Киеву 21 сентября
Целями были объекты жизнеобеспечения. СБУ задержала агентов РФ, которые корректировали удар по Киеву 21 сентября
Целями были объекты жизнеобеспечения. СБУ задержала агентов РФ, которые корректировали удар по Киеву 21 сентября
Целями были объекты жизнеобеспечения. СБУ задержала агентов РФ, которые корректировали удар по Киеву 21 сентября

За каждое выполненное задание злоумышленники получали деньги, которые поступали на их банковские карты от анонимных “плательщиков”.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Ранее СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военным РФ.

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Источник: СБУ
Київ, Ракетные удары России, СБУ
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