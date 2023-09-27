Целями были объекты жизнеобеспечения. СБУ задержала агентов РФ, которые корректировали удар по Киеву 21 сентября
Киберспециалисты Службы безопасности задержали двух российских агентов, которые корректировали воздушную атаку РФ на Киев в ночь на 21 сентября.
Об этом сообщает преслужба СБУ.
Установлено, что накануне этой даты задержанные прислали россиянам координаты для удара по городу.
— Основными целями вражеской атаки были столичные объекты жизнеобеспечения, в частности энергогенерирующие предприятия, — говорится в сообщении.
По данным следствия, “наведением” российских ракет на Киев занимались двое местных жителей, которые работали на Генштаб ВС РФ.
В поле зрения военной разведки РФ они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространяли после начала полномасштабного вторжения.
Представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева. Агенты отслеживали места базирования и перемещения Сил обороны в столичном регионе.
Также фигуранты “втемную” использовали своих знакомых, у которых выпытывали “нужную” информацию под видом бытовых разговоров.
Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому “куратору” фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры.
За каждое выполненное задание злоумышленники получали деньги, которые поступали на их банковские карты от анонимных “плательщиков”.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
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