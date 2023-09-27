Цілями були об’єкти життєзабезпечення. СБУ затримала агентів РФ, які коригували удар по Києву 21 вересня

Кіберфахівці Служби безпеки затримали двох російських агентів, які коригували повітряну атаку РФ на Київ у ніч на 21 вересня.

Про це повідомляє преслужба СБУ.

Встановлено, що напередодні цієї дати затримані надіслали росіянам координати для удару по місту.

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– Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, зокрема енергогенеруючі підприємства, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, “наведенням” російських ракет на Київ займались двоє місцевих жителів, які працювали на Генштаб ЗС РФ.

У поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення.

Представник російського ГРУ дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва. Агенти відстежували місця базування та переміщення Сил оборони в столичному регіоні.

Також фігуранти “втемну” використовували своїх знайомих, в яких випитували “потрібну” інформацію під виглядом побутових розмов.

Крім того, ворожі агенти надсилали своєму російському “куратору” фотографії та геолокації стратегічно важливих об’єктів енергетичної інфраструктури.

За кожне виконане завдання зловмисники одержували гроші, які надходили на їхні банківські картки від анонімних “платників”.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Раніше СБУ затримала священника УПЦ МП, який продавав зброю військових РФ.

Джерело : СБУ

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