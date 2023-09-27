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Підозру в колабораціонізмі отримав ексадвокат Медведчука і Шарія – СБУ

Підозру в колабораціонізмі отримав ексадвокат Медведчука і Шарія – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру ексадвокату колишнього нардепа Віктора Медведчука та блогера Анатолія Шарія, який влаштувався до окупаційного “уряду РФ” на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу на колаборанта Валентина Рибіна, який зараз очолює “організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ”.

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Фігурант був особистим адвокатом Медведчука та Шарія, які підозрюються у державній зраді.

Зазначено, що на початку повномасштабного вторгнення Рибін виїхав за межі України і вже з-за кордону закликав українців у соцмережі припинити спротив російським загарбникам.

Згодом він прибув до тимчасово окупованої частини Херсонщини, де влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації.

– На цій “посаді” Рибін виконує завдання Москви щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди. Крім того, колаборант увійшов до складу пропутінської партії Єдина Росія, від якої намагався “балотуватися” до так званих “законодавчих зборів Херсонської області” восени цього року, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів Рибіну повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Оскільки колаборант перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Раніше СБУ вже кваліфікувала його злочинні дії за ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Напередодні СБУ затримала агентів РФ, які коригували удар по Києву 21 вересня.

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Джерело: СБУ
Анатолій Шарій, Війна в Україні, Віктор Медведчук, СБУ
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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