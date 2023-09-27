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Илья Нежигай, редактор ленты

Украина может получить F-16 уже весной — глава Минобороны Нидерландов

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Украина может получить первые истребители F-16 уже следующей весной, через 6-8 месяцев.

Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

— Я не знаю, сколько времени продлится обучение (пилотов ВСУ, — Ред.). По нашему мнению, это может занять от шести до восьми месяцев, что действительно очень быстро по сравнению с тренировками, которые мы проводим с нашими пилотами, — говорится в заявлении.

Министр говорит, что Нидерланды работают и с учебным центром в Румынии, который хотят запустить как можно скорее.

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Кайса Оллонгрен добавила, что вопрос поставок также зависит от таких факторов, как замена национальных авиапарков истребителями F-35.

— Мы осуществляем переход на (истребители, — Ред.) F-35. Благодаря этому мы можем поставить F-16, как только мы осуществим переход. То же касается и Норвегии, то же касается и Дании, поэтому это требует времени, — сообщила она.

Глава Минобороны Нидерландов считает, что самым главным в поставках истребителей является не только сигнал Украине, но и сигнал России.

— Мы так и будем поддерживать украинцев столько, сколько потребуется, и мы будем обеспечивать их оружием и боеприпасами, и мы также будем работать над усилением их Вооруженных сил, потому что после того, как мир будет, Россия никуда не денется, — сказала Оллонгрен.

Ранее стало известно, что украинские пилоты уже начали обучение на F-16 в Дании.

К тренировкам украинских пилотов также допустили также в Греции и Португалии.

Сейчас известно о как минимум трех странах — Нидерландах, Дании и Норвегии — которые хотят поставить Украине истребители F-16. В частности, к предоставлению самолетов может присоединиться и Бельгия.

Война в Украине, військовий літак, Истребитель F-16, Літаки, Нидерланды
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