Процесс обучения украинских пилотов на F-16 набрал обороты — Игнат
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что процесс обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16 набрал обороты.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона Единые новости.
По его словам, география стран, которые приобщаются к авиационной коалиции довольно большая, она увеличивается.
— И США, которые тоже присоединились к этому процессу и будут обучать пилотов, вопрос уже по этому решен, будут заниматься различной подготовкой, начиная с языковой и заканчивая уже непосредственным обучением пилотов на самолетах, — сказал Игнат.
Спикер Воздушных сил отметил, что пока не может подробно ответить на вопрос о странах, где учатся украинские летчики, количество пилотов и самолетов.
Он добавил, что не каждая страна хочет особо детализировать тот процесс, который происходит на ее территории.
В то же время Игнат отметил, что процесс серьезно сдвинулся с места.
— Он и не стоял на месте, но он набрал обороты, скажем так. И летчики учатся и проходят подготовку. Я думаю, об этом будут дальнейшие заявления уже от лидеров стран, — подчеркнул представитель Воздушных сил.
Ранее стало известно, что Бельгия примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках авиационной коалиции.
Источник: телемарафон
Фото: Медиа Центр Украина
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