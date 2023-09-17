Процесс обучения украинских пилотов на F-16 набрал обороты — Игнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что процесс обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16 набрал обороты.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, география стран, которые приобщаются к авиационной коалиции довольно большая, она увеличивается.

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— И США, которые тоже присоединились к этому процессу и будут обучать пилотов, вопрос уже по этому решен, будут заниматься различной подготовкой, начиная с языковой и заканчивая уже непосредственным обучением пилотов на самолетах, — сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что пока не может подробно ответить на вопрос о странах, где учатся украинские летчики, количество пилотов и самолетов.

Он добавил, что не каждая страна хочет особо детализировать тот процесс, который происходит на ее территории.

В то же время Игнат отметил, что процесс серьезно сдвинулся с места.

— Он и не стоял на месте, но он набрал обороты, скажем так. И летчики учатся и проходят подготовку. Я думаю, об этом будут дальнейшие заявления уже от лидеров стран, — подчеркнул представитель Воздушных сил.

Ранее стало известно, что Бельгия примет участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках авиационной коалиции.

Источник: телемарафон

Фото: Медиа Центр Украина

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