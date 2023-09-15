Бельгия предоставит свои истребители F-16 для обучения украинских пилотов
Бельгия присоединяется к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках авиационной коалиции, которую возглавили Нидерланды и Дания.
Об этом заявила министр обороны страны Людивин Дедондер, сообщает Le Soir.
По ее словам, в 2024 году Минобороны Бельгии направит в Данию два самолета F-16 — двухместные учебно-тренировочные F-16B — для повышения квалификации украинских пилотов, а также отряд из примерно 50 военнослужащих, преимущественно технического персонала, который будет отвечать за развертывание истребителей.
Кроме этого, шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут обучение в Бельгии для дальнейшей подготовки пилотов и другого персонала.
В ближайшие недели оборонное ведомство Бельгии также направит группу из трех военнослужащих в центр подготовки украинских пилотов F-16 в Дании, которая предоставила для этих целей свою авиабазу Скридструп.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что украинские пилоты могут быть готовы к выполнению боевых задач на истребителях F-16 уже в феврале 2024 года.
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