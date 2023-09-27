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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна може отримати F-16 уже навесні – глава Міноборони Нідерландів

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Україна може отримати перші винищувачі F-16 вже наступної весни, через 6-8 місяців.

Про це заявила очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

– Я не знаю, скільки часу триватиме навчання (пілотів ЗСУ, – Ред.). На нашу думку, це може зайняти від шести до восьми місяців, що дійсно дуже швидко порівняно з тренуваннями, які ми проводимо з нашими пілотами, – йдеться у заяві.

Міністерка каже, що Нідерланди працюють і з навчальним центром у Румунії, який хочуть запустити якомога швидше.

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Кайса Оллонгрен додала, що питання поставок також залежить від таких факторів, як заміна національних авіапарків винищувачами F-35.

– Ми здійснюємо перехід на (винищувачі, – Ред.) F-35. Завдяки цьому ми можемо поставити F-16, щойно ми здійснимо перехід. Те саме стосується і Норвегії, те саме стосується і Данії, тому це потребує часу, – повідомила вона.

Глава Міноборони Нідерландів вважає, що найголовнішим у поставках винищувачів є не лише сигнал Україні, але й сигнал Росії.

– Ми так і будемо підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно, і ми будемо забезпечувати їх зброєю і боєприпасами, і ми також працюватимемо над посиленням їхніх Збройних сил, тому що після того, як мир буде, Росія нікуди не дінеться, – сказала Оллонгрен.

Раніше стало відомо, що українські пілоти вже розпочали навчання на F-16 у Данії.

До тренувань українських пілотів також допустили також в Греції та Португалії.

Наразі відомо про щонайменше три країни – Нідерланди, Данія та Норвегія – які хочуть поставити Україні винищувачі F-16. Зокрема, до надання літаків може приєднатись і Бельгія.

Війна в Україні, військовий літак, Винищувач F-16, Літаки, Нідерланди
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