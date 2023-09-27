Україна може отримати F-16 уже навесні – глава Міноборони Нідерландів
Україна може отримати перші винищувачі F-16 вже наступної весни, через 6-8 місяців.
Про це заявила очільниця Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
– Я не знаю, скільки часу триватиме навчання (пілотів ЗСУ, – Ред.). На нашу думку, це може зайняти від шести до восьми місяців, що дійсно дуже швидко порівняно з тренуваннями, які ми проводимо з нашими пілотами, – йдеться у заяві.
Міністерка каже, що Нідерланди працюють і з навчальним центром у Румунії, який хочуть запустити якомога швидше.
Кайса Оллонгрен додала, що питання поставок також залежить від таких факторів, як заміна національних авіапарків винищувачами F-35.
– Ми здійснюємо перехід на (винищувачі, – Ред.) F-35. Завдяки цьому ми можемо поставити F-16, щойно ми здійснимо перехід. Те саме стосується і Норвегії, те саме стосується і Данії, тому це потребує часу, – повідомила вона.
Глава Міноборони Нідерландів вважає, що найголовнішим у поставках винищувачів є не лише сигнал Україні, але й сигнал Росії.
– Ми так і будемо підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно, і ми будемо забезпечувати їх зброєю і боєприпасами, і ми також працюватимемо над посиленням їхніх Збройних сил, тому що після того, як мир буде, Росія нікуди не дінеться, – сказала Оллонгрен.
Раніше стало відомо, що українські пілоти вже розпочали навчання на F-16 у Данії.
До тренувань українських пілотів також допустили також в Греції та Португалії.
Наразі відомо про щонайменше три країни – Нідерланди, Данія та Норвегія – які хочуть поставити Україні винищувачі F-16. Зокрема, до надання літаків може приєднатись і Бельгія.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко