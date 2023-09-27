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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Правительство назначило трех новых заместителей министра обороны Умерова

Правительство назначило трех новых заместителей министра обороны Умерова
Фото: Минобороны

Кабинет министров Украины во время заседании 27 сентября назначил еще трех заместителей недавно назначенного министра обороны Украины Рустема Умерова.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По данным Мельничука, правительство приняло решение о назначении:

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  • Юрия Джигира (в прошлом был заместителем министра финансов Украины);
  • Натальи Калмыковой (руководительница Украинского ветеранского фонда);
  • и заместителем главы Минобороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерину Черногоренко (ранее работала проектным менеджером Минцифры).

Напомним, в начале сентября парламент проголосовал за нового министра обороны Рустема Умерова, который ранее был главой Фонда госимущества. Он сменил на этом посту он Алексея Резникова, которого перед этим отправили в отставку.

Уже 7 сентября президент Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны Рустема Умерова и определил ключевые задачи, которые стоят перед ним.

Уже 18 сентября Кабмин уволил шестерых заместителей министра обороны и государственного секретаря ведомства. Сохранил должность только первый заместитель главы Минобороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Кабмин, Міноборони, Рустем Умєров
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