Правительство назначило трех новых заместителей министра обороны Умерова
Кабинет министров Украины во время заседании 27 сентября назначил еще трех заместителей недавно назначенного министра обороны Украины Рустема Умерова.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По данным Мельничука, правительство приняло решение о назначении:
- Юрия Джигира (в прошлом был заместителем министра финансов Украины);
- Натальи Калмыковой (руководительница Украинского ветеранского фонда);
- и заместителем главы Минобороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерину Черногоренко (ранее работала проектным менеджером Минцифры).
Напомним, в начале сентября парламент проголосовал за нового министра обороны Рустема Умерова, который ранее был главой Фонда госимущества. Он сменил на этом посту он Алексея Резникова, которого перед этим отправили в отставку.
Уже 7 сентября президент Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны Рустема Умерова и определил ключевые задачи, которые стоят перед ним.
Уже 18 сентября Кабмин уволил шестерых заместителей министра обороны и государственного секретаря ведомства. Сохранил должность только первый заместитель главы Минобороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко