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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Уряд призначив трьох нових заступників міністра оборони Умєрова

Уряд призначив трьох нових заступників міністра оборони Умєрова
Фото: Міноборони

Кабінет міністрів України під час засідання 27 вересня призначив ще трьох заступників нещодавно призначеного міністра оборони України Рустема Умєрова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За даними Мельничука, уряд ухвалив рішення про призначення:

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  • Юрія Джигира (у минулому був заступником міністра фінансів України);
  • Наталії Калмикової (очільниця Українського ветеранського фонду);
  • Катерини Черногоренко заступницею глави Міноборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (раніше працювала проєктною менеджеркою Мінцифри).

Нагадаємо, на початку вересня парламент проголосував за нового міністра оборони Рустема Умєрова, який раніше був головою Фонду держмайна. Він змінив на цій посаді він Олексія Резнікова, якого перед цим відправили у відставку.

Вже 7 вересня президент Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони та окреслив ключові завдання, які стоять перед ним.

18 вересня Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства. Зберіг посаду лише перший заступник глави Міноборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Кабмін, Міноборони, Рустем Умєров
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