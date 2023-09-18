Уволены Маляр и еще 5 заместителей министра обороны, а также госсекретарь
Кабмин 18 сентября уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря Минобороны.
В частности, уволены:
— Анна Маляр с должности заместителя министра обороны;
— Владимир Гаврилов с должности заместителя главы Минобороны;
— Ростислав Замлинский с должности заместителя министра;
— Денис Шарапов с должности заместителя министра обороны;
— Андрей Шевченко с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции;
— Виталий Дейнега с должности заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
— Константин Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.
7 сентября президент Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны Рустема Умерова и определил ключевые задачи, которые стоят перед ним.
До него Министерство обороны возглавлял Алексей Резников.
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