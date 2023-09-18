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Политика
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Уволены Маляр и еще 5 заместителей министра обороны, а также госсекретарь

Ганна Маляр
Фото: Минобороны

Кабмин 18 сентября уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря Минобороны.

В частности, уволены:

— Анна Маляр с должности заместителя министра обороны;

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— Владимир Гаврилов с должности заместителя главы Минобороны;

— Ростислав Замлинский с должности заместителя министра;

— Денис Шарапов с должности заместителя министра обороны;

— Андрей Шевченко с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции;

— Виталий Дейнега с должности заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

— Константин Ващенко с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины.

7 сентября президент Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны Рустема Умерова и определил ключевые задачи, которые стоят перед ним.

До него Министерство обороны возглавлял Алексей Резников.

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Война в Украине, Ганна Маляр, звільнення, Кабмин, Міноборони України
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