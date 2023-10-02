Украина и Италия подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора

Украина и Италия заключили соглашение о восстановлении разрушенного российскими войсками Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Этот шаг важен для восстановления культурного наследия и возрождения исторически важного объекта для города и страны в целом.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни перед началом выездного заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Киеве 2 октября.

— Сегодня Италия подписала соглашение о восстановлении Одесского собора. Италия будет работать над реконструкцией, — сказал он.

Министр отметил, что восстановлением собора будут заниматься лучшие итальянские архитекторы. По его словам, это четкий культурный и политический месседж для Украины.

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Таяни добавил, что Италия хочет поддержать Украину и защитить международное право.

— Конечно, мы хотим достичь мира, но невозможно достичь мира без справедливости. Справедливость — это свобода и независимость Украины, — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 23 июля РФ атаковала Одесскую область пятью видами ракет, значительную часть из которых сбили украинские силы ПВО. Российским ударом разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, повреждены здания в историческом центре Одессы.

Фото: УПЦ МП

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