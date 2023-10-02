Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Военный учет женщин, штрафы для ФЛП и новая дата Дня защитников: изменения с 1 октября
Украина
Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Украина и Италия подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора

Украина и Италия подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора

Украина и Италия заключили соглашение о восстановлении разрушенного российскими войсками Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Этот шаг важен для восстановления культурного наследия и возрождения исторически важного объекта для города и страны в целом.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни перед началом выездного заседания Совета министров ЕС по иностранным делам в Киеве 2 октября.

— Сегодня Италия подписала соглашение о восстановлении Одесского собора. Италия будет работать над реконструкцией, — сказал он.

Министр отметил, что восстановлением собора будут заниматься лучшие итальянские архитекторы. По его словам, это четкий культурный и политический месседж для Украины.

Сейчас смотрят

Таяни добавил, что Италия хочет поддержать Украину и защитить международное право.

— Конечно, мы хотим достичь мира, но невозможно достичь мира без справедливости. Справедливость — это свобода и независимость Украины, — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 23 июля РФ атаковала Одесскую область пятью видами ракет, значительную часть из которых сбили украинские силы ПВО. Российским ударом разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, повреждены здания в историческом центре Одессы.

Читайте также
Купол может обвалиться в любой момент: как выглядит собор после ракетного удара
Обстріл Одеси 23 липня 2023

Фото: УПЦ МП

Италия, Деньги, Одесса, Реконструкція, Церква
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Мексике во время мессы рухнула крыша церкви: по меньшей мере 10 погибших и 60 травмированных
зруйнована церква
Выплаты от ООН: кто из украинцев получит 2 220 грн и как подать заявку
Гроші, виплати, гривня
Как рассчитать размер пенсии в Украине: что понадобится и формула
пенсія пенсіонери
В Одессе прогремели взрывы: ВС ВСУ поперджали о налете Шахедов
Украина и Италия подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора
Жозеп Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом
Жозеп Боррель

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Оккупант разревелся на камеру | ГПСУ напомнили белорусам, кто враг | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Украина и Италия подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора
Оккупанты едва не убили многодетную семью | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Украина и Италия подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора
Нашествие дронов в РФ | Почаевская лавра утопает в уголовных процессах | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Украина и Италия подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора
Праздничная бавовна в Крыму | В Словакии победил “Русский мир”? | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Украина и Италия подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь