Україна та Італія підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору

Україна та Італія уклали угоду щодо відновлення зруйнованого російськими військами Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Цей крок важливий для відновлення культурної спадщини та відродження історично важливого об’єкта для міста та країни в цілому.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні перед початком виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві 2 жовтня.

— Сьогодні Італія підписала угоду про відновлення Одеського собору. Італія буде працювати над реконструкцією, – сказав він.

Міністр зазначив, що відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори. За його словами, це чіткий культурний та політичний меседж для України.

Зараз дивляться

Таяні додав, що Італія хоче підтримати Україну та захистити міжнародне право.

— Звичайно, ми хочемо досягти миру, але неможливо досягти миру без справедливості. Справедливість – це свобода і незалежність України, – наголосив він.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня РФ атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет, значну частину з яких збили українські сили ППО. Російським ударом зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси.

Фото: УПЦ МП

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.