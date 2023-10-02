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Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

Україна та Італія підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору

Україна та Італія підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору

Україна та Італія уклали угоду щодо відновлення зруйнованого російськими військами Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі. Цей крок важливий для відновлення культурної спадщини та відродження історично важливого об’єкта для міста та країни в цілому.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні перед початком виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві 2 жовтня.

— Сьогодні Італія підписала угоду про відновлення Одеського собору. Італія буде працювати над реконструкцією, – сказав він.

Міністр зазначив, що відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори. За його словами, це чіткий культурний та політичний меседж для України.

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Таяні додав, що Італія хоче підтримати Україну та захистити міжнародне право.

— Звичайно, ми хочемо досягти миру, але неможливо досягти миру без справедливості. Справедливість – це свобода і незалежність України, – наголосив він.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня РФ атакувала Одеську область п’ятьма видами ракет, значну частину з яких збили українські сили ППО. Російським ударом зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси.

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Обстріл Одеси 23 липня 2023

Фото: УПЦ МП

Італія, Гроші, Одеса, Реконструкція, Церква
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