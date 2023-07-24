Руйнували двічі: історія Спасо-Преображенського собору та як виглядав до атаки РФ
Вночі 23 липня під час атаки Росії на Одесу ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор. Як виглядав храм до руйнування та про його історію – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.
Історія Спасо-Преображенського собору
Храм почали будувати 228 років тому на честь Миколи Чудотворця.
– У серпні 1794 року відбулося урочисте освячення міста Одеси, під час якого на Соборній площі було освячено місце будівництва церкви на честь Миколи Чудотворця, а в 1795 році був закладений перший камінь, – розповідають на сайті єпархії УПЦ.
Проектував храм архітектор та військовий інженер Вікентій Ванрезант. Роботи фактично почались у 1803 році після того, як градоначальником Одеси став герцог де Рішельє.
25 травня 1809 року відбулось урочисте освячення церкви.
У 1825 році було затверджено проект дзвіниці, розроблений італійцем Джованні Фраполлі. У 1841 році архітектор Деолаус-Генріх Гейденрейх розробив проект трапезної частини, що об’єднала дзвіницю і стару церкву.
Наприкінці ХІХ століття у соборі робили часткові реконструкції, а у 1894 році – капітальний ремонт.
Майже 90 років тому цей собор в Одесі був знищений більшовиками. 2 березня 1932 року більшовики закрили собор. А вже у 1936 році підірвали дзвіницю та собор, перед цим його розграбувавши.
Після завершення радянської окупації, у 1990-х роках українські фахівці провели розкопки і знайшли старий фундамент собору. У 1999 році Кабмін вніс одеський собор до “Програми відтворення видатних втрачених пам’яток історії та культури України”.
З 2000 по 2005 роки Спасо-Преображенський собор відбудували, і вже 6 січня 2005 року відбулося освячення нижнього храму на честь одеського святителя Інокентія.
Як виглядав Спасо-Преображенський собор до атаки РФ
Спасо-Преображенський собор – приклад архітектурної пам’ятки у стилі класицизму. Це був найбільший храм в Одесі. Пам’ятка була під захистом ЮНЕСКО.
Нагадаємо, що окрім Спасо-Преображенського кафедрального собору було пошкоджено Будинок вчених, бульвар Жванецького, житлові будинки, портова інфраструктура Одеси.
Фото: УПЦ МП
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