Купол может обвалиться в любой момент: как выглядит собор после ракетного удара

Российская ракета “прошила” здание Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы до фундамента, полностью разрушив алтарь и все вокруг.

Как выглядит собор снаружи и изнутри, показали в Одесской епархии УПЦ МП.

Наряду с местом попадания была именно Касперовская икона Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Она чудом уцелела, ее удалось спасти.

– Под угрозой основной купол собора. Он может в любой момент обрушиться. Скажите, это просто упала сбитая ракета или прилетела, что снесла полутораметровые стены и разнесла весь собор? – задают риторический вопрос в Одесской епархии УПЦ МП.

Отметим, что в УПЦ МП официально признали, что Спасо-Преображенский собор в Одессе разрушили российские оккупанты.

Там отметили, что российская ракета попала прямо в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей.

Значительно повреждены внутренние украшения и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

К слову, священников УПЦ МП из Киево-Печерской лавры не слишком смутил ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору Одессы. Там заявили: “Ну, взорвалось и взорвалось”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.