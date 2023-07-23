Купол может обвалиться в любой момент: как выглядит собор после ракетного удара
Российская ракета “прошила” здание Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы до фундамента, полностью разрушив алтарь и все вокруг.
Как выглядит собор снаружи и изнутри, показали в Одесской епархии УПЦ МП.
Наряду с местом попадания была именно Касперовская икона Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.
Она чудом уцелела, ее удалось спасти.
– Под угрозой основной купол собора. Он может в любой момент обрушиться. Скажите, это просто упала сбитая ракета или прилетела, что снесла полутораметровые стены и разнесла весь собор? – задают риторический вопрос в Одесской епархии УПЦ МП.
Отметим, что в УПЦ МП официально признали, что Спасо-Преображенский собор в Одессе разрушили российские оккупанты.
Там отметили, что российская ракета попала прямо в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей.
Значительно повреждены внутренние украшения и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.
К слову, священников УПЦ МП из Киево-Печерской лавры не слишком смутил ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору Одессы. Там заявили: “Ну, взорвалось и взорвалось”.
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